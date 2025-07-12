張智倫遭爆隱匿海外房產 雙和罷團：失信於民 應知所進退

國民黨籍中和立委張智倫被爆隱匿海外資產，雙和罷免團隊對此表達嚴正譴責，並痛批張智倫「失信於民，知廉恥者應知所進退」。（雙和罷團提供）

2025/07/12 05:30

〔記者俞肇福、楊心慧／綜合報導〕國民黨籍新北市中和區立委張智倫妻子彭涵於美國加州置產未申報，雙和罷免團隊對此表達嚴正譴責，並痛批張智倫「失信於民，知廉恥者應知所進退」。

雙和罷免團隊指出，對於張智倫家族擁有百億資產的建商世家，若無國籍身分的問題，在海外置產原非罕事，人民不會苛責。然而，問題的核心並非房產本身，而是張智倫是現任立委，竟選擇隱匿事實、違法不報，踐踏誠信與法治，嚴重損害中和選民對公職人員的信任。

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雙和罷免團隊說，罷免並非要攻擊國民黨或其立委，而是希望國民黨找回廉恥。再者，張智倫身為立委，在法律之前，更應該做為人民的表率。雙和罷免團隊嚴正警告，若為疏忽未報，顯示立委行政能力低落，難以勝任國會監督重任；若為刻意隱匿，則已涉嫌違法，毫無擔任民代的資格。罷團呼籲，張智倫立刻公開說明並道歉。

張競選期間屢爆爭議 家族作風也被質疑

張智倫去年一月十三日當選立委，但在選舉期間就屢爆爭議，包含與國民黨總統候選人、新北市長侯友宜在須遵守行政中立的國民運動中心選舉造勢，甚至動員上課學生參加活動，還被爆家族領取新北市政府補助，宣傳自家選舉。

張智倫於二○二三年十一月七日遭投訴，與侯友宜於十一月六日出席中和區國民運動中心舉辦的中和體育嘉年華活動，動員直排曲棍球隊學生「上課時間被要求請假參與活動」，民眾更於現場高喊凍蒜、立委及總統好，遭質疑利用公家場所，以體育之名，行選舉造勢之實。

張智倫家族於二○二三年十一月三日也被投訴，領取新北市政府補助，宣傳自家選舉，當時民進黨立委候選人、對手吳崢痛批，張智倫家族長期在地方的行事作風皆如此，不顧行政中立享特權、不把納稅錢放在眼裡。

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