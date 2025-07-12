為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    沈慶京3億交保停押 雙重電子監控

    京華城案被告威京集團主席沈慶京，台北地院昨裁定沈以自己名義提出一億元保證金，並覓得具相當資力者提出二億元保證書後，准予停止羈押。（資料照）

    京華城案被告威京集團主席沈慶京，台北地院昨裁定沈以自己名義提出一億元保證金，並覓得具相當資力者提出二億元保證書後，准予停止羈押。（資料照）

    2025/07/12 05:30

    1億元保證金+2億元人保 裝電子腳環、帶個案手機

    〔記者張文川／台北報導〕涉嫌京華城容積弊案的威京集團主席沈慶京，目前因腎臟感染黴菌，在台大醫院戒護住院治療中，律師聲請因病具保停押，台北地院昨裁定沈慶京以自己名義提出一億元保證金，並覓得具相當資力者提出二億元保證書後，准予停止羈押，且配戴電子腳環、隨身攜帶個案手機，施以雙重科技監控；沈慶京昨尚未找到保證人，一億元也需時間籌措，昨未完成辦保。

    聲請因病具保 北院裁定

    北院裁定並命沈慶京限制住居於北市大安區住處，限制出境、出海八個月，且不得對同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為，並施以電子腳環、個案手機兩種科技監控，腳環將依沈的意願，安裝於左腳。

    裁定並指出，住院期間腳環若有影響醫療之虞，可於住院期間暫時拆卸，並於出院前完成配戴，但須先向法院提出聲請，由法院決定是否准予暫拆。

    沈慶京昨委由律師蘇振文代為籌措一億元現金，而願意出具二億元保證書的「人保」人選尚未確定。須待現金保、書面保證都到位後，法院才會安排廠商前往醫院安裝電子腳環及設定手機，北院也會派員與法警前往監看；在完成辦保、安裝之前，仍處於戒護就醫狀態，由台北看守所法警全時戒護。

    受命法官十日開庭時指出，衛福部立台北醫院回函指出沈的腎臟感染黴菌，必須開刀治療，台北看守所函覆稱戒護人力有困難，合議庭須評估是否已達因病具保停押程度，經詢問檢、辯意見後，昨裁定具保停押。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播