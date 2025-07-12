沈慶京3億交保停押 雙重電子監控

京華城案被告威京集團主席沈慶京，台北地院昨裁定沈以自己名義提出一億元保證金，並覓得具相當資力者提出二億元保證書後，准予停止羈押。（資料照）

2025/07/12 05:30

1億元保證金+2億元人保 裝電子腳環、帶個案手機

〔記者張文川／台北報導〕涉嫌京華城容積弊案的威京集團主席沈慶京，目前因腎臟感染黴菌，在台大醫院戒護住院治療中，律師聲請因病具保停押，台北地院昨裁定沈慶京以自己名義提出一億元保證金，並覓得具相當資力者提出二億元保證書後，准予停止羈押，且配戴電子腳環、隨身攜帶個案手機，施以雙重科技監控；沈慶京昨尚未找到保證人，一億元也需時間籌措，昨未完成辦保。

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聲請因病具保 北院裁定

北院裁定並命沈慶京限制住居於北市大安區住處，限制出境、出海八個月，且不得對同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為，並施以電子腳環、個案手機兩種科技監控，腳環將依沈的意願，安裝於左腳。

裁定並指出，住院期間腳環若有影響醫療之虞，可於住院期間暫時拆卸，並於出院前完成配戴，但須先向法院提出聲請，由法院決定是否准予暫拆。

沈慶京昨委由律師蘇振文代為籌措一億元現金，而願意出具二億元保證書的「人保」人選尚未確定。須待現金保、書面保證都到位後，法院才會安排廠商前往醫院安裝電子腳環及設定手機，北院也會派員與法警前往監看；在完成辦保、安裝之前，仍處於戒護就醫狀態，由台北看守所法警全時戒護。

受命法官十日開庭時指出，衛福部立台北醫院回函指出沈的腎臟感染黴菌，必須開刀治療，台北看守所函覆稱戒護人力有困難，合議庭須評估是否已達因病具保停押程度，經詢問檢、辯意見後，昨裁定具保停押。

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