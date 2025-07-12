藍委張智倫 遭爆隱匿海外房產

國民黨立委張智倫遭爆料，妻子彭涵自二○一八年六月於美國加州購買一戶獨棟住宅，未在「公職人員財產申報表」申報，疑隱匿海外資產。（資料照）

2025/07/12 05:30

妻2018年購買美國加州獨棟住宅 無貸款一次付清未申報

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委李彥秀今年二月爆出疑涉美國房產申報不實、未申報等爭議，如今國民黨立委張智倫遭爆料，妻子彭涵自二○一八年六月於美國加州購買一戶獨棟住宅，甚至房產還是一次付清、無貸款，長期未在「公職候選人財產申報表」、「公職人員財產申報表」申報這棟美國住宅，疑長期隱匿海外資產。

請繼續往下閱讀...

記者昨中午、下午多次致電張智倫電話，張智倫並未接聽，最終透過張智倫辦公室詢問回應，張智倫僅回應「已申報完畢」，但據張智倫去年三月的財產申報中並無申報海外資產。

58萬美元購入 現為「非自住」稅率課徵

有爆料者投訴，張智倫夫妻涉嫌財產不實申報，核對美國加州及地方政府公開紀錄，彭涵在二○一八年六月一次付清購買加州一戶獨棟住宅，依房屋稅單所示，目前為「非自住」稅率課徵，疑似已轉作出租或其他投資用途；彭涵的加州獨棟住宅購入價為五十八萬美元（約為新台幣一七○○萬元），目前現估價值約八十五萬至一○○萬美元（約為新台幣二五○○萬元至二九○○萬元）。

去年三月財產申報 無海外資產

記者從「廉政專刊」查詢發現，張智倫去年三月十六日的財產申報，並無任何海外資產、未申報這棟加州獨棟住宅，涉嫌隱匿海外資產；由於彭涵在加州房產是非自住稅率，疑似出租中，也顯示可能有潛在海外金融帳戶，違背「公職人員財產申報法」規定。

張智倫夫妻所申報的財產中，包含新北市三峽區中園段、新北市土城區板院段及學成段、新北市中和區大智段、台貿段、安平段、安邦段、板南段、南工段、健康段、盛昌段、連城段、復興段、華新段、園通段、興南段、新店區秀岡一段、新莊區景德段、雙鳳段、台北市信義區永吉段二小段、信義段三小段等多筆土地及建物。

張智倫存款則有台幣三六○○多萬、卅五萬現金，另還有以每股面額十元計算，總價值為新台幣三四九二萬元的股票；保險的部分共有八筆保單，包含三筆年金型保險、五筆儲蓄型壽險。

據了解，張智倫去年三月十六日進行一一三年度財產申報，今年度的財產申報則是在今年十一月申報，預計明年三月才會出爐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法