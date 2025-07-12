普發一萬》藍：去年超徵逾五千億 根本不需舉債

立法院院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」 ，國民黨團大合影喊還稅於民。（記者塗建榮攝）

2025/07/12 05:30

〔記者林欣漢、劉宛琳／台北報導〕立法院昨三讀通過國民黨團所提、規模五四五○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將於十月底前普發現金一萬元。國民黨團書記長王鴻薇表示，去年歲收超徵五二八三億元，根本不需要舉債，歲收超徵不能全民共享，難道要發給「綠友友」嗎？至於刪去撥補台電一千億元，經濟部已表示，即便撥補還是要漲電價。

國民黨團總召傅崐萁則強調，國民黨團要求行政院長卓榮泰到立法院進行專案報告，針對「不漲電價」及國家能源政策能否獲得明確答案，再決定後續是否撥補台電。他認為，這次颱風讓國人看到，海上光電、漁溫光電、農田光電如此脆弱，一場颱風讓民進黨的能源政策全部現形。

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要求卓報告「不漲電價」

再決定後續是否撥補台電

國民黨立委謝龍介表示，在野主張還稅於民是合情合理，百姓可以喘一口氣，如果政府舉債發錢、硬要打腫臉充胖子，他絕對反對，但現在台灣財政健康，稅收連四年超徵共一兆八千多億元，每人普發現金一萬元，還有很多錢能好好做事，大家放心花、好好過日子，只是對民眾一點彌補而已。

民眾黨團總召黃國昌說，台電過去是國營事業的金雞母，但民進黨開始發展綠能政策、補貼綠友友以後開始虧錢。二○○八年金融海嘯，當時蔡英文、賴清德都稱，直接發現金給民眾，更加快速有效，當年民進黨的主張，你們還記得嗎？

民眾黨團幹事長陳昭姿指出，行政院最先提出的特別預算是八八○億元，後來政院雖改列上限為四一○○億元，但有許多項目是總預算案刪除後又被悄悄編回來。

立委林國成說，民眾黨不會一味的花錢討好選民，特別條例是要面對高關稅、匯率、所有農民跟中小企業的挑戰，現在看起來選民真的很需要這筆錢，執政黨為何要稱還錢於民是掏空國庫？取之於人民、還之於人民，這是任何一個政黨該做的。

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