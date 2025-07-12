綠：藍白迷信向子孫借錢可救罷免

立法院院會11日處理因應關稅特別條例草案，三讀通過普發現金。（記者塗建榮攝）

2025/07/12 05:30

〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過國民黨團所提、規模五四五○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將於十月底前普發現金一萬元。民進黨團幹事長吳思瑤批評，風災過後，藍白選擇聯手大砍一千億元的台電補助，就是最大的諷刺，他們迷信慷國家之慨，向子孫借錢，可以挽救他們眼前被罷免的命運。

犧牲台電補助 物價若漲找藍白

吳思瑤說，國民黨為了搞突襲、黑箱，讓特別預算從四一○○億元暴漲至五四五○億元，財源從哪裡來？行政院用的是歲計賸餘，把經濟發展紅利讓全民共享，取之於民、用之於民，國民黨暴增加碼的預算，卻是要舉債來支應。

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吳思瑤表示，罷免治百病，這個病是藍白的心病，他們迷信慷國家之慨，向子孫借錢，可以挽救他們眼前被罷免的命運，為了普發現金一萬元當散財童子，犧牲掉的是國家撥補台電一千億元的珍貴預算。台電是國家的，沒有顏色，在野黨永遠對台電貼上負面標籤，執意刪除撥補台電預算，如果這一千億元被刪減最終造成物價齊漲、民生波動，請找藍白負責。

民進黨立委林楚茵也說，風災重創南台灣，民眾飽受無電之苦，台電人員第一時間冒風雨搶修復電，藍白卻在此刻聯手黑箱打算砍掉撥補台電的一千億元預算，導致台電無法更新老舊設備，難以擴充種種應變能量，鱷魚的眼淚最可怕，藍白展現加害人裝無辜，還好意思宣布要補貼人民，這就是最噁心的演出。

林楚茵表示，在野一再以普發現金做政治口號，假裝為人民爭取福利，事實上是要為藍委面臨的罷免危機解套，炒作民粹。台灣正面臨全球整體經濟及地緣政治的轉型關鍵，應該把這筆錢好好用在強化國家韌性、支持產業發展與社會安全。「王鴻薇受訪說她的生日願望是大罷免大成功，祝福她生日願望成真！」

錢要花在刀口 應優先救災

民進黨立委林俊憲表示，國民黨整天喊稅金超收，感謝國民黨肯定民進黨執政，執政經濟好才有可能超收。多出來的稅金要花在刀口上，颱風丹娜絲過後，災後重建復原是漫漫長路，政府財源應該優先救災，超收的稅金不是讓國民黨用來發錢搶救大罷免。

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