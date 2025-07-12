焦點評論》救罷免全民扛爛帳

立法院院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」 ，立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者塗建榮攝）

2025/07/12 05:30

記者陳政宇／特稿

普發現金一萬元是還錢於民嗎？在大罷免壓力下，在野黨為拯救少數人的政治生命，不惜讓全民扛下爛帳，其背後潛藏的民主倒退與財政風險，恐怕才是最昂貴的悲哀。要如何看緊荷包，最經濟實惠的方式，就是用手中的罷免票，讓迷信撒錢綁樁的立委付出代價。

令人困惑的是，藍白立委今年初才高喊樽節開支、大砍預算，如今刻意扭曲「稅收超徵」概念，將經濟表現優於預期的成果，當成買票的提款機。從權力分立原則來看，立法院不得擅自增加預算，若有增列亦須明示財源，但在野黨從未說明錢從哪來？已踩違憲紅線。

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實質面來看，若貿然將二三○○億元熱錢投入市場，恐推升萬物齊漲的通膨壓力。犧牲台電千億撥補，若未來因財務黑洞被迫漲電價，恐非一萬元所能彌補；且各地颱風災情待援，砍掉救命錢，無異與十萬名台電員工及全台民生為敵。

莊子的「朝三暮四」寓意深刻，猴子誤認早晚分配不同就有得失差別，如今國民黨換湯不換藥。民眾看似多領一萬元，不僅可能預支舉債、掏空國庫，更造成更大的民生問題，得不償失。

審議過程再度粗暴踐踏民主程序。藍白將攸關四千多億的重大議案突襲列為第一案，甚至在表決後才公布抽換的內容，將條文當成「最高機密」大搞黑箱，不僅違背國會專業審查，更將民意監督視為敝屣。

此外，民眾黨前主席柯文哲曾反對普發現金，還抨擊短視近利的大撒幣。如今的民眾黨，不僅爭相提出普發六千元，院會表決時也默許國民黨的主張，可見為求政治盤算及靠攏民粹，而犧牲財政紀律的價值理念。

該特別條例本為美國關稅而設，在野一度評估待稅率明朗後再處理，卻在狀況未明、即將攤牌之際，悖離為民把關財政的本職，啟非坐實政治操作？藍白顯然搞錯重點，罷免起因於立委違憲濫權、失職失能，「錢坑」大挪移只是再趴全民一層皮。

七月廿六日，不僅要「大罷免大成功」，也是全民守住民主制度與財政紀律，為自己荷包發聲的時刻。

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