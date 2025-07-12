千億撥補落空 台電：有預算才能穩健電業

藍白封殺撥補台電一千億元，台電重申，風災過後更顯示電網韌性重要性，有預算才能做好該做的事。圖為台電人員積極恢復供電。（台電新營區處提供）

2025/07/12 05:30

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院會昨排定處理因應關稅特別條例草案，藍營日前雖有條件想同意台電千億元撥補案，但引發內部大反彈並急轉彎，昨確定封殺撥補台電一千億元；經濟部、台電只能重申，風災過後更顯示電網韌性重要性，有預算才能做好該做的事，將持續爭取撥補。

立院再砍台電撥補預算一千億元，撥補再度落空。台電表示，確實需要預算，才能讓電業穩健、永續經營，風災過後更顯示電網韌性重要性，有預算才能做好該做的事。

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工商界憂台電財務撐不住

工商界則對撥補未過頗感無奈，憂心觸發電價調漲。商業總會說，台電財務狀況很糟糕，負債比高達九成，沒有獲得千億元撥補，九月電價審議會只能被迫爭取提高電價，否則以目前的發電結構觀察，「台電財務撐不住」。工業總會重申還是希望政府撥補，畢竟產業要面對關稅、匯率挑戰，只盼電價不要再漲。

工總、商總等八大公會先前已發聲明，建議立院考量產業辛苦時刻，對於立法院仍刪除撥補台電一千億元，工總無奈「這也沒辦法」。

經濟部昨指出，台電近三年吸收燃料增加成本達六千億元，累虧已達四五○○百億元，特別預算撥補是用於補助台電吸收的民生用電成本，緩解台電財務壓力，並確保電力基礎設施更新與供電穩定；此次丹娜絲颱風強襲台灣，嚴重衝擊電力設施，全國電桿倒斷二四五四支，電網設施重建更是需要經費挹注，盼國會支持通過政府編列預算撥補台電，健全台電財務，達成穩定物價與供電穩定目標。

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