國民黨罷綠 涉連署造假 基隆前民政處長7人 起訴求重刑

藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署，基隆地檢署昨起訴基隆市政府前民政處長張淵翔等7人。（資料照）

2025/07/12 05:30

基隆前主委吳國勝 涉授意抄名冊

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，查出國民黨基隆市黨部前主委吳國勝涉授意七個區黨部幹部抄黨員名冊造假連署，並找來基隆市政府前民政處長張淵翔非法利用民政系統協助罷免，共十五人集體犯罪，製造一○六三份假連署；基隆地檢署昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書等罪嫌，起訴張淵翔、吳國勝，以及國民黨基隆市黨部仁愛區服務處主任張金發、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義、基隆市中正區戶政事務所前主任江鑒育、課員林信宏等七人。

至於國民黨基隆市黨部一組總幹事蕭壯峰、暖暖區服務處主任李貞儀、信義主任吳坤明、中山主任張志鴻、中正主任郭建芳、七堵主任鄭芝庭，以及基市府安樂戶政事務所前主任林芬芸、課員吳慧貞等八人，因協助查連署人個資也涉案，檢方認定蕭等八人均涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪，但考量八人坦承犯行，處分緩起訴。

請繼續往下閱讀...

前處長張淵翔 非法用戶政查個資

檢方調查，吳授意張金發等七區主任抄寫黨員名冊造假連署，製造一○六三份假連署；為免出現死亡連署，再找張淵翔利用戶政系統，剔除除戶或已遷徙他處的連署人；張因不諳民政系統，指示江、林協助罷免。

檢方調查，吳國勝、張淵翔、游正義、江鑒育、林信宏等五人，位居主導角色，雖坦承犯行，但五人飾詞狡辯，耗費司法資源；張金發、紀文荃二人犯後態度不佳，請法院從重量刑，以為警惕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法