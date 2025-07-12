特別條例三讀 藍推普發一萬 綠喊釋憲

立法院院會昨三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，民進黨團舉牌反對普發現金。（記者塗建榮攝）

2025/07/12 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕因應美國對等關稅，立法院院會昨三讀通過國民黨團提出規模五四五○億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列二三五○億元，預計今年十月底前普發現金一萬元，但未納入政院版撥補台電一千億元。

政院版撥補台電千億 未納入

規模增加1350億 引發合憲爭議

由於三讀條例的預算規模，比政院版增加一三五○億元，引發合憲爭議。行政院昨未說明是否將提出覆議或釋憲。立院民進黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨團會支持行政部門提覆議與否的決定；是否提釋憲，也會尊重行政部門的決定，但她認為，循往例提出釋憲，應當是不得已也必須做出的政治表態，因為要捍衛憲法及財政紀律。

請繼續往下閱讀...

因應美國關稅政策，行政院提出規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，預算包括國土安全韌性一五○○億元、經濟支持方案九三○億元、社會支持面向一六七○億元（含撥補台電一千億元）。但國民黨團為了普發現金，增加二三五○億元，並扣除撥補台電一千億元，將規模提高到五四五○億元。

逐條表決時，朝野黨團都只支持自己的提案，儘管未獲民眾黨團支持，國民黨仍在人數優勢下，以贊成五十二人、反對四十五人，通過關鍵的普發現金等條文。

民進黨立委在議場舉牌喊「反對舉債發現金」；國民黨立委則在法案三讀後齊喊「還錢於民，說到做到」。

三讀條文明定，特別條例所需經費上限五四五○億元。經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，每年度舉借債務額度，不受公共債務法相關限制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法