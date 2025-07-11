雙和罷團宣講遇襲 議員護志工掛彩

反罷立場的婦女情緒激動，爭搶議員張嘉玲（左）麥克風、拉扯志工。（張嘉玲提供）

2025/07/11 05:30

張嘉玲譴責：傷害台灣公民運動

〔記者陳奕劭、黃子暘、陸運鋒／新北報導〕大罷免倒數十幾天，七月九日晚上在新北發生衝突事件。新北市議員張嘉玲與雙和罷團志工在民樂街跟員山路口宣講，一名反對罷免的婦女上前辱罵志工，還爭搶麥克風、拉扯，造成張嘉玲與三位志工掛彩。張嘉玲指出，這是對台灣民主、公民運動傷害罪，給予嚴厲譴責。警方也通知張婦到案，依傷害及強制罪嫌送辦。

罷韓四君子林口宣講 聲援罷免洪孟楷

張嘉玲表示，她看見三位志工受傷很難過，這不只是暴力傷害志工，更是對台灣民主、公民運動的強制罪、傷害罪。對方企圖透過暴力干擾罷免宣講已經觸法，施暴影片已交給警方處理。警方調閱周邊監視器及現場志工手機錄製影像，沿著婦人離去動線搜尋，將張婦帶回偵辦。張婦稱因不滿人行道被占用，以及活動噪音過大，才會如此。

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推動罷免前高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」，昨天林口區合體聲援罷免立委洪孟楷，「罷韓四君子」雙手舉至頭頂比圈，呼籲票投同意，隨後比愛心，強調罷免是愛。醫師陳冠榮、李佾潔、高雄市議員張博洋、高雄市文化局前局長尹立昨天四人合體。李佾潔等人表示，過去罷免韓國瑜，成功讓賽馬場變台積電，只要大罷免成功，不只台灣重回正軌，地方發展也會更好。

葉元之問政會 藍營立委助講

這次大罷免被外界評選為危險名單的新北市藍委葉元之昨晚舉行問政說明會，邀請新北市長侯友宜與黨籍立委謝龍介、羅智強等助講。侯友宜等表示，葉元之爭取財政收支劃分法修法、增加國定假日、八十歲以上免巴氏量表等利民政策，也使新北年增三七四億元統籌分配稅款，才做一年多卻遭到無差別罷免、勞民傷財，籲民眾投下不同意罷免票。

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