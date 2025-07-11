為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    葉霸嗆傅遭架離案開庭 罷團聲援

    花蓮退休老師葉春蓮（葉霸）今年3月2日參加植樹節活動，怒嗆傅被人架出會場，花蓮地檢署主動偵辦，葉春蓮老師出庭，民眾到場聲援。（記者王錦義攝）

    花蓮退休老師葉春蓮（葉霸）今年3月2日參加植樹節活動，怒嗆傅被人架出會場，花蓮地檢署主動偵辦，葉春蓮老師出庭，民眾到場聲援。（記者王錦義攝）

    2025/07/11 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮知名的退休老師葉春蓮（葉霸）今年三月參加植樹節活動，發現被傅崐萁「掛羊頭賣狗肉」成宣講大會，怒嗆傅被人架出會場，花蓮地檢署主動偵辦，她昨天出庭，罷團到場聲援，高呼：「暴力零容忍」。

    律師王泰翔說，今年三月二日葉老師參加植樹節活動，結果因為發表意見，遭國民黨的黨員、黨工推拉出去，是典型的暴力行為，尤其是對八十歲老人家，讓人看了於心不忍，事情過了那麼久，但是國民黨花蓮黨部還有相關被告，完全沒跟葉老師道歉，這種犯後態度也會跟地檢署一併說明。

    縣議員楊華美說，現在罷免活動高張力，暴力、語言羞辱等不斷發生，民主制度就是要保障人民各種權利，包含表達不同意見的權利，希望透過這次罷免行動讓公民了解各種聲音都應該尊重，傅總召向來就是喜歡打壓異己，也煽動對立情緒帶動支持者，希望傅及國民黨嚴守分際，不要煽動對立情緒。

    葉春蓮說，當天看到發送樹苗就進去體育館，「生物老師對樹苗沒有抵抗力啊」，進去才發現是傅崐萁拿著麥克風胡扯，當老師當一輩子，聽到胡說八道就無法忍受，她在台下指正傅崐萁，叫他不要再繼續做壞事，結果就被人架出去。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播