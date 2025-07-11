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    京華城弊案》彭振聲可能大翻供？ 知情人士：彭會認罪不改供詞

    知情人士透露，彭振聲日前已透過管道向法務部及台北地檢署高層傳達訊息，即「自己已認罪，就絕對不會翻供」。（資料照）

    知情人士透露，彭振聲日前已透過管道向法務部及台北地檢署高層傳達訊息，即「自己已認罪，就絕對不會翻供」。（資料照）

    2025/07/11 05:30

    〔記者林慶川／台北報導〕台北地方法院審理京華城弊案，已訂七月廿四日再次傳喚前台北市副市長彭振聲出庭。外界揣測，彭受到妻子墜樓驟逝打擊，有可能當天大翻供；但知情人士透露，彭日前已透過管道向法務部及台北地檢署高層傳達訊息，即「自己已認罪，就絕對不會翻供」。

    彭振聲在七月一日開庭前，突然接到妻子在高雄墜樓死訊，他除當庭崩潰痛哭，還大喊之所以會認罪，「是因為想拚交保，讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」，外界因此解讀彭未來可能會大翻供。

    北院訂24日再傳彭出庭

    據了解，台北地院原訂七月一日開庭勘驗彭振聲偵訊音檔、筆錄，並安排彭七月十日出庭作證，但合議庭考量彭遭逢失去親人的巨變，取消十日傳訊彭出庭，經與彭協調後，彭將於七月廿四日再次出庭。

    由於彭在京華城弊案中，除了是被告，也是指控前台北市長柯文哲涉不法的重要證人之一，他的證詞對於此案的最後審理結果可說是相當關鍵，也因此他廿四日出庭時是否會翻供，引發外界關注。

    知情人士指出，藍白應該相當期待彭振聲大翻供來幫柯文哲脫罪，但此希望極可能會落空，因為彭返回高雄處理妻子後事不久，即透過某黨一位政治人物，同時向法務部及台北地檢署高層傳達訊息，指自己在檢方已認罪，未來在法院開庭時，不會推翻原先的供詞。據了解，由於此案已進入法院審理，加上不清楚彭透過他人傳話的意圖，為免橫生枝節，接到此項訊息的法務部及北檢都「已讀不回」。

    知情人士分析，檢方並不擔心彭振聲會翻供，因為彭偵查中已具結作證，筆錄具證據能力；一旦翻供，恐涉最重七年以上的偽證罪責，且偵訊過程並無脅迫等情事，此亦有相關偵訊錄音錄影可證。

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