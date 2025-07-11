京華城弊案》妙天裝千萬現金行李箱 柯文哲坦承轉交橘子

前台北市長柯文哲涉京華城收賄案，坦言將妙天裝有千萬元現金行李箱，交給「橘子」許芷瑜拖離。（記者羅沛德攝）

2025/07/11 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城收賄案，針對禪師悟覺妙天（黃明亮）曾給柯文哲一千萬元一事，檢察官昨當庭表示，由於妙天在偵查期間已具結作證曾將一千萬元裝在一只行李箱裡，當面交付給柯，柯在偵查中也不爭執此事，坦言將該只裝有千萬元現金行李箱，交給「橘子」許芷瑜拖離。

台北市前副市長彭振聲的妻子本月一日墜樓離世，引起各界討論京華城案訴訟是否過於冗長耗時，傳喚的證人、勘驗的錄音是否全都有必要。柯文哲的律師團日前表示基於訴訟經濟，捨棄傳喚北市前法務局長袁秀慧、前地政局長陳信良、前都發局長簡瑟芬等三人作證。

請繼續往下閱讀...

北檢昨亦回應，當庭表示捨棄傳喚妙天、東森集團總裁王令麟、台北市議員應曉薇的男性好友王尊侃三人作證，但沈慶京的律師徐履冰認為王令麟仍有作證的必要，堅持傳王作證，合議庭將評議決定。

北檢起訴書指出，柯文哲與妙天在台北市醒吾大樓會面後，拖著一只裝有一千萬元現金的行李箱離開，交給「橘子」許芷瑜，交代橘子轉給李文宗；李文宗偵查時證稱，許芷瑜有分三次拿現金給他，告訴他一共是一千五百萬元。

沈慶京須開刀 合議庭擬有條件停押

合議庭排定十七日傳喚王令麟作證，以證明柯文哲隨身碟「工作簿」excel檔案中記載「2022/10/1、王令麟、500、高虹安、經理人邱佩琳」是何意；檢方昨捨棄傳喚王，但沈的律師堅持要詰問他。

另外，本案被告威京集團主席沈慶京目前在台大醫院戒護住院治療，其律師日前聲請因病具保停押，法官昨開庭表示，已收到部北醫、北所的回函，沈須開刀治療，且北所戒護人力有困難，合議庭考慮讓沈具保停押，但要求保證金應高於一億元，並由有相當資力的保證人，出具更高金額的書面保證；檢方則建議施以電子監控。律師昨至醫院律見沈慶京後表示，沈只能提供一億元以下保證金，也沒有朋友敢擔任「人保」，電子監控方式希望採用「個案手機」，不要使用電子手環或腳環。

法院曉諭律師，請沈勿以醫療為由，排斥電子監控。沈的律師表示今會盡速至醫院律見確認沈慶京的意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法