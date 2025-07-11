漢光41號演練平戰轉換 海巡萬里艦掛載雄二飛彈備戰

金防部演練重要道路阻絕，透過蛇腹型鐵絲網，削弱敵人機動力。（記者吳正庭攝）

2025/07/11 05:30

〔記者江志雄、周敏鴻、吳正庭、游太郎／綜合報導〕漢光四十一號演習實兵演練昨天進入第二天，我海、陸、空軍各有不同想定驗證戰力，海巡署安平級巡防艦萬里艦更駛入蘇澳軍港，吊掛雄風二型反艦飛彈彈箱，執行「平戰轉換」，應處共軍灰色地帶襲擾。

六百噸級的萬里艦配置在北部地區機動海巡隊，平時專責我國北方專屬經濟海域巡弋任務，戰時轉換為軍事作戰模式。

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蘇澳軍港主力艦濟陽級艦、快奇攻擊無人艇，前天已分批開往蘇澳外海，實施戰力保存演練，萬里艦昨天吊掛雄風二型反艦飛彈彈箱，啟動一系列演練課目。

海陸空軍 不同想定驗證戰力

在桃園市，考量中國人民解放軍以空降、機降等作戰方式攻占機場的可能性，陸軍機步二六九旅的桃園戰鬥隊，配合漢光演習敵情想定，執行立即備戰操演，CM11戰車、CM22迫砲車及指揮、後勤車輛等裝備都上陣，進駐桃園市大園區海口福元宮實施臨戰訓練，期能確保國門安全。

陸軍金防部昨天也演練「阻絕器材前推預屯暨道路阻絕設置準備」，金防部弟兄結合民力，透過蛇腹型鐵絲網、吊掛消波塊等，順利完成「平戰轉換」與「縱深防禦」階段，削弱敵人機動力，達成阻止敵人作戰攻勢的任務。

在花蓮縣，昨天上午二艘沱江級塔江艦、安江艦，先後駛入花蓮港整補待命，因應及監控出沒東部海域的中國艦艇；儘管全台天氣不穩定，空軍各型戰機仍依令轉場、戰力保存，四架幻象二○○○型戰機受限於花蓮地區下雨等因素，原預訂轉場佳山改降花蓮機場，但規模及狀況模擬較往年更貼近實戰。

官員指出，昨天清晨破曉下達演習狀況後，駐防在西部的各型軍機，模擬基地遭到共軍飛彈襲擊，緊急起飛至東部包括花蓮佳山及台東志航基地洞庫內保存戰力，伺機實施反擊作戰，確保我空防安全及優勢。

陸軍機步二六九旅出動CM22迫砲車，進駐桃園大園實施臨戰訓練，期能確保國門安全。（記者周敏鴻攝）

海巡署安平級巡防艦萬里艦駛入蘇澳軍港，吊掛雄風二型反艦飛彈彈箱，執行「平戰轉換」。（軍聞社）

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