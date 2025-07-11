強化全民防衛韌性 連鎖賣場首納避難演練

內政部警政署與全聯福利中心合作舉行防空疏散避難模擬演練，演練協助引導顧客到地下室避難。（記者劉信德攝）

2025/07/11 05:30

內政部攜手全聯 北中南三地模擬防空疏散

〔記者鄭景議、孫唯容／台北報導〕為響應「國家團結月」，強化全民防衛韌性，內政部昨日攜手全聯福利中心，在台北、台中、台南三地同步舉辦「防空疏散避難模擬演練」，活動首次結合大型量販通路，將危機應變教育落實至民生購物場域，提升全民防災意識。

台北場於全聯信義黎忠門市舉行，包括警政署副署長詹永茂、國安會副秘書長林飛帆、內政部政務次長馬士元，以及全聯行銷部協理劉鴻徵等人均出席，強調政府與民間攜手合作，強化社會整體應變能量的重要性。

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此次演練模擬空襲警報發布時，賣場如何在短時間內完成顧客疏散；當門市突遭停電，全聯立即啟動不斷電設備，引導正在購物的顧客前往地下停車場避難。

模擬多種情境強化員工應變 提升民眾臨災反應能力

過程中，還模擬民眾因久候出現焦躁情緒，由員工進行安撫；一名懷孕婦女因心臟不適昏倒，現場人員立刻撥打一一九報案，並施行心肺復甦術，展現員工緊急處置能力。現場也設有「物資支援區」，準備紙尿褲、奶粉與礦泉水等物品，提供嬰幼兒與長者使用。

林飛帆表示，「備戰是必要的」，政府要透過實地演練，讓民眾提升自我保護能力。馬士元也說，這次模擬多種情境，不僅有助強化員工應變，也能提升民眾臨災反應能力，「有準備就有安全，是全民防衛的核心價值」。他補充，依照災害防救法，只要政府設置災害應變中心，就可請求民生企業支援物資調度，近期如花蓮強震期間，全聯及多家企業均配合政府推動防救災任務，展現產官協力成果。

直擊演練的楊姓民眾說，經歷如何躲避的演練，真的會比較安心，這個宣導是有必要的，民眾該準備的避難包要先預備，未來真的遇到戰事，就安心交給國軍。

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