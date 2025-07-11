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    大法官人事審查》憲法法庭癱瘓 蕭文生：國會不應讓組織無法運作

    立法院全院委員會昨日繼續大法官同意權案審查，大法官被提名人蕭文生（左起）、林麗瑩、鄭純惠回應朝野立委詢問。（記者廖振輝攝）

    立法院全院委員會昨日繼續大法官同意權案審查，大法官被提名人蕭文生（左起）、林麗瑩、鄭純惠回應朝野立委詢問。（記者廖振輝攝）

    2025/07/11 05:30

    〔記者黃靖媗、陳鈺馥、劉宛琳、陳政宇、李文馨／台北報導〕立法院全院委員會昨日審查大法官被提名人蕭文生、林麗瑩、鄭純惠的人事同意權案。針對立院三讀通過「憲法訴訟法修正案」，拉高判決門檻，導致現行總數八名的大法官無法作出違憲宣告，蕭文生認為，不應訂出讓組織無法運作的程序，當憲法法庭無法開庭、作成決定時，應該透過例外規定處理。

    憲訴法原規定大法官現有總額三分之二以上參與評議、現有總額二分之一同意，就能進行憲法審查及裁判憲法審查案件。立法院去年修正憲訴法部分條文，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。

    蕭文生認為，會有如此嚴格的規範，是希望不要出現由少數大法官決定的狀況，但最大的問題是沒有設置例外規定，「所有的程序規定都是要讓組織能夠運作，我們不要訂一個程序，讓組織沒有辦法運作」，當憲法法庭無法開庭並作成決定時，可能就需要透過例外規定處理。

    美台大法官人數差異 林麗瑩釋疑

    蕭文生說，台灣的情形與國外不太一樣，缺額會不斷產生，原訂四年一次的大法官任命，如今已變成兩年一次，應該要用例外規定來處理現實面問題。

    審查林麗瑩人事同意權案時，國民黨立委蘇清泉質疑，美國大法官只有九位，台灣法定員額為十五人，美國大法官要處理各州送上來的案件，台灣大法官不用審理民刑事案件，到底台灣大法官在忙什麼？

    林麗瑩回應，釋憲機關各國都不一樣，不一定跟人口數成相對比例。美國聯邦最高法院一年會收到七、八千案件，但實際受理只有幾十件，他們有選案機制，不重要或不成熟的，大法官主要處理憲政問題。

    鄭純惠：法庭直播應兼顧權利保障

    民進黨立委陳素月則詢問被提名人鄭純惠，立法院日前三讀通過「法院組織法修正案」，明定法庭直播相關規定，但包括法官、檢察官、律師、學者及多達二、三十個學術界和民間團體都齊聲反對，應如何兼顧人權保障？

    鄭純惠回應說，法界團體的意見，無非都是要保護參與程序關係人的基本人權，三讀條文有做一些原則限制；且為因應實際上個案不同情節，運用很多不確定的法律概念，例如「以適當方式實施公開播送」、「妨害國家安全」等，賦予法官裁量空間。

    鄭認為，由於實施辦法由司法院訂定，司法行政單位應會做比較妥適、具體的規定及保障。如果立法目的是公開透明，更應該兼顧所有參與程序者的權利保障，例如證人是為遵守法律的作證義務才到法院，應該保護證人相關權益，司法行政單位會想辦法落實。

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