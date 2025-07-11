立委罷免26案＋1公投 選務經費約16.2億

中選會昨表示，立委罷免案選務經費平均一件約一六○○萬元至兩千萬元，全國性公投案的經費約需十一億元。若以目前廿六件立委罷免案及一件公投案計算，最高花費共需約十六．二億元。（資料照）

2025/07/11 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委傅崐萁等藍委面臨罷免，中選會昨表示，立委罷免案選務經費平均一件約一六○○萬元至兩千萬元，全國性公投案的經費約需十一億元。若以目前廿六件立委罷免案及一件公投案計算，最高花費共需約十六．二億元。

中選會表示，即將在八月廿三日辦理的全國性公投案所需選務經費約十一億元；與七月廿六日、八月廿三日即將辦理的各該區域立委罷免案所需經費不同，區域立委罷免案，平均每件所需經費，約需一六○○萬元至兩千萬元不等。

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首波立委罷免案共有廿四件，若以一件最高兩千萬元計算，共需約四．八億元；第二波罷免案目前共有兩案，共需約四千萬元，再加上八月廿三日舉行的公投案十一億元，總經費共約十六．二億元。

其餘國民黨立委罷免案，包括羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等五件，仍待地方選委會查對、中選會審定。

中選會公告廿六位立委罷免案成案，其中廿四案在七月廿六日投開票，包括傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福；另外，馬文君、游顥罷免案則在八月廿三日與公投案同日舉行。

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