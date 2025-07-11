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    首頁　>　政治

    青鳥回防立院 促停審爭議法案

    經民連等民團昨晚號召民眾赴立法院抗議，呼籲藍白立委在罷免結束前停審爭議法案，靜候罷免投票決定。（記者王藝菘攝）

    經民連等民團昨晚號召民眾赴立法院抗議，呼籲藍白立委在罷免結束前停審爭議法案，靜候罷免投票決定。（記者王藝菘攝）

    2025/07/11 05:30

    〔記者林哲遠、陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免首波七月廿六日投票，台灣公民陣線等民間團體昨舉行「青鳥回防立法院」晚會。學者與民團均呼籲，「大罷免、救台灣」，人民必須罷免淘汰不適任立委，如果不罷免，這些立委再做三年，將繼續通過傷害台灣的法案。

    賴中強籲藍白 勿再掏空國庫

    為防止藍白在延長的立法院會期中，強推普發現金等爭議法案，經民連等民團則要求藍白立委停審，靜候罷免投票決定。經民連智庫召集人賴中強呼籲藍白兩黨，以台灣蒼生為念，停止掏空國庫。

    賴中強指出，除非舉債，政府根本沒有錢普發現金，國會不應採取此種寅吃卯糧、預支未來、債留子孫的作法。

    青鳥回防立法院活動昨晚還特地播放「黨外小史」影片。台灣大學歷史系名譽教授周婉窈表示，在大罷免的時刻，重拾黨外運動精神非常重要，必須不惜一切拚生拚死，從罷免志工上看到台灣以前的黨外精神，歷史需要了解也需要延續，有歷史深度的社會才能知道未來要朝向哪。

    東華大學法律系副教授范耕維說，立法院就像一個冰箱，裡面有爛蔥、爛魚、爛水果，當然要清出來丟掉。期待七月廿六日清空無良立委，讓他們離開立法院。

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