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    特別條例攻防》卓揆：普發現金要舉債 矛盾做法

    立法院國民黨團今日擬力拚闖關特別條例，並增加匡列二千三百億元用於普發現金，行政院長卓榮泰昨表示，若要普發現金就須舉債，但這在治理國家上是矛盾做法。圖為卓榮泰昨出席行政院文化獎頒獎典禮。（記者陳奕全攝）

    立法院國民黨團今日擬力拚闖關特別條例，並增加匡列二千三百億元用於普發現金，行政院長卓榮泰昨表示，若要普發現金就須舉債，但這在治理國家上是矛盾做法。圖為卓榮泰昨出席行政院文化獎頒獎典禮。（記者陳奕全攝）

    2025/07/11 05:30

    〔記者鍾麗華、陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團今日擬力拚闖關特別條例，並增加匡列二千三百億元用於普發現金，行政院長卓榮泰昨表示，若要普發現金就須舉債，但這在治理國家上是矛盾做法，且台灣剛遇到風災，若有餘裕應該要協助受災的農漁民朋友與產業。

    政府若有餘裕 應先協助受災農漁民

    卓揆指出，政府為因應美國對等關稅政策，後續盱衡國際情勢，匡列四千一百億元提出特別條例，盼讓經濟、民生物價穩定，也強化國土防衛安全韌性等，但特別條例至今還在國會當中，且立法院對特別條例的意見相當複雜。

    卓揆表示，無論立院對特別條例的態度變化如何，政府匡列四千一百億元，是以過去歲計賸餘為基礎，用在此次國家、社會、產業人民最需要的地方，若要增加普發現金經費就必須要舉債，但舉債發現金對於國家治理來說是矛盾做法，且在公司治理、家庭經營也不會如此。

    卓揆強調，尤其現在遇到風災，政府如果有餘裕應該要協助受災的農漁民朋友與產業，而非普發現金，期待立院可以認同政院的說法，支持特別條例。

    撥補台電髮夾彎 綠營酸朱領導危機

    國民黨主席朱立倫前天喊話「各退一步」，但昨改口強調「台電撥補」一千億元仍寸步不讓。針對國民黨髮夾彎，民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，朱再度面臨領導危機，公布新方案的當晚就傳出國民黨團炸鍋，黨中央與黨團不同調、意見沒整合，這是嚴肅的國家政策、財政議題，呼籲國民黨內部先整合好再說。

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