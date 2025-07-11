特別條例攻防》藍髮夾彎 決定封殺撥補台電干億

國民黨主席朱立倫昨強調，國民黨反對撥補台電預算的立場從來沒有改變，「談都不用談，寸步不讓」。圖為朱立倫昨出席台北市「反惡罷」勞工團體後援會。（記者羅沛德攝）

2025/07/11 05:30

否認讓步 朱：反對撥補，寸步不讓

〔記者劉宛琳、施曉光／台北報導〕台美關稅談判結果尚未出爐，國民黨主席朱立倫前天突然決定國民黨團版的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」，要納入行政院版本的國土韌性一五○○億元與台電補助的一千億元，引發藍委內部炸鍋。昨天政策急轉彎，黨中央與黨團達成「封殺台電」的共識，特別條例可能最多只加碼至五四○○億元。

特別條例 最多只加碼至五四○○億

據了解，國民黨團今天黨團大會可能討論三個方案。一，待關稅結果出爐後再行處理特別條例，換言之，若關稅結果未出爐，可能會延後處理；二，普發現金二三○○億元與國土韌性一五○○億元與一同納入特別條例；第三，維持原案只普發現金。三項方案都直接剔除撥補台電的選項，至於是否會有新的方案，待藍委討論形成共識再決定。

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朱立倫前天在中常會上說，既然民進黨不願意針對國防、社會另訂特別預算，大家就各退一步，國民黨只要求這次「因應國際情勢強化經濟、社會及國土安全韌性特別條例」增加普發現金一萬元，引發外界認為國民黨「讓步」，黨內還傳出原本國民黨堅絕反對撥補台電公司的一千億元預算都要放行，

對此，朱立倫昨受訪澄清，所謂「各退一步」，只是把普發現金加入特別條例，與國防、社會補助一起討論，就僅如此而已，完全沒有針對撥補台電做過討論。他並強調，國民黨反對撥補台電預算的立場從來沒有改變，「談都不用談，寸步不讓。」

朱並強調，黨內根本沒有談到這些事情（同意撥補台電），不知道謠言究竟從何而來，更何況這兩天立法院要討論的是特別條例，根本沒有談到特別預算的問題。

據指出，黨中央現在除了表明台電「寸土不讓」外，其餘都交給「黨團自主」。

國民黨立委賴士葆昨受訪表示，撥補台電一千億他質詢過經濟部長郭智輝，郭不承諾，也不敢打包票不漲電價，就是拿納稅人的錢一千億去撥補台電，還要漲電價，「我當然不能接受」，台電一定要承諾不漲電價。

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