力挺大罷免 醫界怒吼：清除國會癌細胞

一群台灣醫界老兵昨日發表聯合聲明，呼籲共同支持大罷免，清除國會癌細胞，包括前衛生署長涂醒哲（左起）、台灣聯合國協進會理事長林逸民、前立委陳永興、前聯電董事長曹興誠、醫界聯盟董事長吳樹民、醫師賴其萬、醫師周慶明等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/11 05:30

曹興誠：立院再讓傅崐萁搞下去會很可怕 台灣三年變香港

〔記者林惠琴／台北報導〕七二六大罷免投票進入倒數，台灣醫界攜手前聯電董事長、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠，昨召開記者會力挺大罷免，砲轟藍委如同台灣社會的病毒，甚至是惡性腫瘤，喊話須清除國會癌細胞，才有恢復健康的可能，在最後一哩路的時刻站出來，就是希望發揮關鍵醫治社會的力量。

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聯合聲明批藍白 營造中共侵台機會

醫師背景的陳永興、吳樹民、涂醒哲、林逸民、周慶明、賴其萬、陳相國等人聯合聲明指出，一些藍白陣營的立委發出令人無法置信的親共言論，更試圖通過一連串親共法案，這些立委毫不掩飾作為中共代言人角色，營造中共侵台的方便之門，更妄圖擴權癱瘓政府正常運作機能，大肆刪減預算，阻撓國防外交防衛力量和地方基層建設。

曹興誠指出，立法院再讓國民黨團總召傅崐萁搞下去會很可怕，台灣三年變成香港。台灣已建立主權在民社會，一切得來不易，現在共產黨、國民黨要摧毀，猶如隔壁鄰居天天打洞，要管你的家、分你的錢，這就是統一。必須徹底清除這些病毒，卅一席全部罷免，一張票都不放棄，台灣才能長治久安。

罷免倒數 盼發揮關鍵醫治社會力量

前花蓮縣立委陳永興直言，這些人不是病毒，而是惡性腫瘤，突變細胞擴散全身，台灣會死掉，現在台灣的大腦「國會」已無法正常運作，中央政府幾乎要癱瘓，人民難以忍受，才有民團推動大罷免，在倒數的最後一哩路，醫界表態力挺，盼發揮關鍵醫治社會的力量。

前衛生署長涂醒哲強調，立法院是癌症轉移中最嚴重的部分，要趕快治療，大罷免治百病，不再看到藍委穿睡衣、比中指，呼籲罷免要成功，才能警惕這些人。

和信治癌中心醫院醫師賴其萬說，這是他第一次上台談政治議題，癌細胞與正常細胞的差別，就是脫序、無限增生轉移破壞正常組織，一定要及早治療、徹底根除，除掉國會毒瘤是不容延緩的大事。

聯合聲明強調，民團發起大罷免運動，這些始作俑者的立委難辭其咎，尤其傅崐萁帶領親共立委赴中國密訪中共高層，返台後帶頭作亂更該被追究責任予以罷免！

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