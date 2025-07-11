M1A2T國軍首次實射 總統：地表最強戰車

總統賴清德親赴訓場視導，見證M1A2T強大的打擊能力。（記者田裕華攝）

2025/07/11 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕漢光演習今進入第三天，總統賴清德昨赴新竹坑子口訓場視導「陸軍M1A2T新式戰車換裝訓練」，見證我國「台版艾布蘭」主力戰車首次實彈射擊演練，合計十九發砲彈全數命中。他致詞強調，M1A2T具強大的打擊能力和機動性，無怪乎被譽為「地表戰力最強」戰車，相信以官兵實戰演練成果，未來再搭配創新戰術及戰法，必可落實國家戰略目標。

19發砲彈全中 展現灘岸壓制力

國軍去年底獲裝M1A2T新式戰車，預計今年下半年正式成軍，因而未被納入今年漢光演習。國防部昨安排陸軍實施換裝訓練，首次公開實彈射擊演練並直播，展現強勁灘岸壓制火力；總統也親赴訓場視導、勗勉官兵。

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賴清德表示，今年漢光四十一號演習特別採取極限練兵方式，無事先範本，以大規模實戰化演練進行，目的是要令全體國軍拿出平時訓練成績，落實我國防衛固守、重層嚇阻的軍事戰略。

打擊力、機動性 總統見證肯定

賴說，親自觀看M1戰車實彈射擊，不管是打擊能力、機動性都非常強大，無怪乎被譽為「地表戰力最強」的戰車。他並感謝五八四旅官兵無論赴美接訓或回台灣基地，皆全力以赴訓練和操演，相信以官兵實戰演練的成果，未來搭配無人機等創新戰術、戰法，一定可以落實國家戰略目標。

賴強調，官兵平時多一分訓練，國軍就多一分戰力，也讓國家社會人民多一份安全；當國家多一分安全，區域就可以多一分和平穩定。

總統並承諾，政府必會做國軍弟兄姊妹的後盾，一起團結合作守護國家主權，維護得來不易的民主自由生活方式。

被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車昨日在新竹坑子口訓場首度實施實彈射擊，射擊19發全數命中。（軍聞社）

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