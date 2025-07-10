闢謠、千人亮燈護民主 北市罷團陸空激戰

2025/07/10 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕大罷免投票日接近，正反方的陸空激戰持續升溫，台北市進入廣告上架、檢舉大戰，大從靜態看板、公車廣告，小至關東旗、花盆都可以吵，還得頻繁澄清闢謠。罷團「山除薇害」質疑台北市政府行政不中立；「文山退葆」指網路盛傳老榮民被罷團嗆「滾回你的國家」，是經斷章取義。然而也有暖心一面，「剷除黑芯」收到在美國的台灣人跨海寄信加油打氣；「大安強強滾」將辦民主晚會，展開溫柔而堅定的集體行動。

在美台人寄信打氣 剷除黑芯感動

「剷除黑芯」發言人小令表示，去年六月起向郵局租用信箱收取連署書，最慘時兩週收不到一封信，隨著大罷免態勢升溫，全盛時期信件多到要用大袋子裝，租約到期昨天去退還鑰匙，可能冥冥之中的牽引，最後一次確認信箱，竟發現躺了一封來自美國南加州的信件，文中寫到很抱歉無法加入罷團志工行列，但誠摯感謝守護台灣，如果有需要幫忙可以聯繫，台灣將成為更好的地方，讀完瞬間感動落淚。

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罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」八日才開記者會，控訴台北市政府行政大小眼，對罷團看板盯得緊，對王鴻薇違規看板就輕放，九日也集結一群志工到王鴻薇先前有違規看板的捷運民權西路站對面舉布條，宣示監督有效，呼籲蔣市府團隊切勿偏袒違法的藍委看板。

大安強強滾 18日辦民主音樂晚會

「大安強強滾」指出，大安不只是台北市的大安，台灣的台語發音也近似大安，因此守護大安就是守護台灣。團隊選在投票前一週，號召千人十八日晚上七點廿六分在大安森林公園信義路側步道，一起牽手亮燈，用最溫柔的方法傳達堅定守護台灣的決心。活動結束後，還有夏夜民主音樂會，由充滿台灣精神的音樂人接力演出，歡迎共襄盛舉。

嗆老榮民？ 文山退葆︰網軍捏造

「文山退葆」昨天貼出完整影片，反控五月支援基隆罷免藍委林沛祥連署，突遇老先生上前嗆聲，相較於團隊禮貌回應和嘗試說理，對方質問「身分證寫哪個國家，叫我回我的國家」、「消滅綠共漢奸」、「中華民國萬歲」、「共產黨萬歲」，未料近期被藍白網軍帳號再製，還給罷團貼上「霸凌榮民」的標籤，目的就是惡意帶風向。

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