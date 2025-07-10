李彥秀賣慘救民調 綠委「51戰隊」助攻港湖罷團

台北市港湖罷免藍委李彥秀告急，民進黨立委、議員齊力助攻，立委吳思瑤（左三）等人9日站上街頭為罷團催票。（記者廖振輝攝）

2025/07/10 05:30

李支持度回升9％ 罷團籲民眾助拉同意罷免票 吳思瑤籲蔣萬安行政中立

〔記者甘孟霖、蔡愷恆、孫唯容／台北報導〕大罷免熱戰階段，民進黨立院黨團「五一戰隊」昨起全面助攻各地罷團，首戰來到台北市內湖、南港區，協助罷免國民黨立委李彥秀團隊「港湖除銹」、「港湖罷秀」宣講，罷團指李彥秀近期透過低調、賣慘策略，的確有效讓支持度回升九％，呼籲民眾不僅七月廿六日要出門投票，也記得要一票拉一票，擴散影響力。民進黨立委吳思瑤也再次呼籲台北市長蔣萬安，務必行政中立。蔣萬安回應，局處有清楚說明，就是依法處理。

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蔣︰依法處理 局處有清楚說明

民進黨立委吳思瑤、林月琴、林楚茵、范雲四人昨於內湖民權東路與成功路交叉口合體「港湖除銹」，「港湖除銹」發言人Jason表示，根據各家民調顯示，最近三個月來，李彥秀支持度已經默默上升九％，罷免剩下最後二、三週，李彥秀也積極跑基層，現在狀況真的非常危急，呼籲民眾出來投票。

港湖除銹︰掛看板辦活動 阻礙多

他也提到，團隊在掛看板、公車廣告過程中，廣告商都面臨很大壓力，怕影響未來與政府的合作，因此有些公司會較有所保留。此外，罷免活動也多次遭到里長等地方人士反對，時有衝突。

吳思瑤表示，五一戰隊全台後援團因風災延遲到昨天開跑，首站選在港湖，先前已跟罷團密切合作，這次集結會分梯次前往各縣市，務必把立院的即時現況向民眾報告，強化更多公民團體集結。黨主席、總統賴清德已經下達全黨黨公職動員令，務必要與公民同行，五一戰隊樂意當罷團啦啦隊，尤其台北市要五席全罷。

吳︰最後一哩路 要咬緊牙根突破

吳思瑤提到，這段時間看到藍白全力集結，確實有效鞏固深藍族群，對於藍委是一、兩個月的衝刺期，而公民團隊從一階、二階到現在已經投入大半年，是一場漫長的馬拉松，最後一哩路要咬緊牙根突破，最後會調速、配速，相信公民的力量一定能達到原始設定的目標。她並呼籲蔣萬安遵守行政中立，台北市政府的效率應用於提升市政，而非對付公民。

罷秀、斷翔南港宣傳 尹立助講

另方面，「港湖罷秀」、新北罷免藍委廖先翔團隊「齊心斷翔」於南港展覽館站前舉辦宣講，罷免前高雄市長韓國瑜發起人尹立表示，罷免背後真正的動力是愛，在高雄人的集體意志之下，韓被九十四萬高票罷免，一直到現在為止，高雄人都走路有風，台北作為首善之都，一定可以有更好的氣勢跟能量。

民進黨立委郭昱晴呼籲，民眾一人拉三票，幫國民黨立委劃下句點，讓他們回到正常的平民生活，讓台灣成為台灣人的台灣、成為國際的台灣；張雅琳說，無論是藍委傅崐萁的提案或是徐巧芯刪凍國防預算，廖李兩人都是站在傅崐萁及親中的一邊，罷免任何一個國民黨的立委，就是對中國共產黨說「不」，讓反共越來越有力量。

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