「罷韓四君子」尹立 淡水助講罷藍委

「罷韓四君子」尹立強調，為了讓台灣民主重開機，必須罷免不適任的立委。（記者陳奕劭攝）

2025/07/10 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕藍委大罷免將於七月廿六日登場，「罷韓四君子」尹立昨晚在淡水大都會廣場旁宣講，今天四君子將在林口合體。尹立強調，立委黃國昌、傅崐萁為首的藍白黨團試圖癱瘓政府、法案隨意修改，為了讓台灣民主重開機，必須罷免這些不適任的立委。

尹立昨天與罷團「罷洪！刻不容楷」到淡水大都會廣場宣講，剛下班的通勤族紛紛比讚支持，甚至有熱心學生送蛋塔給志工。曾任高雄市文化局長的尹立批評，立委洪孟楷進入立院後，無視民意，反而與黃國昌、傅崐萁一同將惡質文化帶入國會，嚴重影響台灣的民主根基。

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尹立表示，自青鳥運動以來，黃國昌、傅崐萁一直是仇恨度最高的對象，其次是徐巧芯等人，他們集體試圖癱瘓政府、亂修法案、預算隨意挪用，罷免不只是地方事件，更是全台灣都需要關注的行動。

他指出，當初罷免韓國瑜獲得近九十四萬同意票，需中間、偏藍選民支持才能達成。因此要多透過街頭宣講，讓更多人理解罷免是合理合法的行動，正因這群立委倒行逆施，才要推動罷免。

尹立建議，罷免成功關鍵在與選民溝通，他相信將道理講明白，民眾會慢慢接受。現在話題趨勢逐步加溫，除了持續溝通，爭取媒體曝光，也要注意對手的錯誤，這都是爭取中間票的關鍵。

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