義消收反罷動員令 李宇翔︰踐踏行政中立

市議員李宇翔接到消防同仁爆料，市府竟以公差為名，要求警義消參加反罷免活動。 （李宇翔提供）

2025/07/10 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區廣興橋下發生溺水案，二名勇消救援過程中不幸殉職。但新北市議員李宇翔爆料，新北基層義消昨天（九日）竟收到反罷免動員令，要求七月十九日出席國民黨反罷免活動。李宇翔批評，這不只踐踏行政中立，更是對犧牲者大大不敬，呼籲落實行政中立，向新北市民道歉並取消動員。

消防局︰絕無強迫動員 幹部用詞不妥

新北市消防局回應，尊重義消個人的政治立場，自主參與選舉罷免，絕無「強迫動員」，這名義消幹部傳訊用詞確實不妥，此案並非公差，會加強宣導、請其留意。

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李宇翔表示，他昨天接到基層義消爆料，以「特殊公差」為名，要求基層警義消出席七月十九日國民黨反罷免活動，甚至建議攜眷參加，該訊息已引發基層普遍憤慨，義警消私下坦言，市長侯友宜選總統期間，曾發出類似動員，要求基層參加造勢。後來因反彈過大才喊停，如今又故態復萌。

他指出，現今消防同仁為了拯救市民生命而犧牲時，還有人在背後政治動員，不僅是對行政中立的踐踏，更對犧牲的消防人員大大不敬。他質疑，若七月十九日有突發事故時，救援能力是否足以因應？責任由誰承擔？

李宇翔要求新北市府立即徹查，並撤銷市府各單位所有違規動員令、落實行政中立，公開向新北市民道歉。

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