吉安鄉長農會宣講反罷免 罷團告發

花蓮縣吉安鄉長游淑貞六月廿三日參加鳳榮地區農會家政班活動時，為花蓮縣立委罷免案被罷免人傅崐萁進行反罷免宣講。（民眾提供）

2025/07/10 05:30

檢舉涉違反行政中立

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉長游淑貞上月廿三日前往鳳榮地區農會參加家政班活動中宣傳反罷免傅崐萁，強調傅崐萁若被罷免掉進步會停止十年以上；罷免傅崐萁團體「微光花蓮」昨前往花蓮地檢署告發游淑貞涉嫌違反行政中立及選罷法相關規定。游淑貞強調當天是請假，並反問罷團何來行政不中立的具體事實。

游淑貞：當天有請假

「微光花蓮」罷免領銜人李美玲說，近日卻接獲民眾反應，並提供錄影畫面，指游淑貞利用鳳榮地區農會舉辦的內部活動，在立委傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚在場時，為傅崐萁進行反罷免宣講，涉嫌違反公職人員選舉罷免法相關規定，企圖以不當言論左右民眾罷免選擇。呼籲檢調單位應盡速啟動調查，還給花蓮鄉親一場公平的罷免投票。

請繼續往下閱讀...

李美玲說，游淑貞涉嫌在公務時間從事罷免活動，中央與地方政府機關依法不得介入選舉或罷免活動，但游作為吉安鄉長，卻利用行政首長身分參與宣講活動，實屬不當，更疑有違法之虞。

李美玲補充說，游淑貞當天聲稱：「如果他被罷免掉了，花蓮會停止十年以上進步，所有的建設會重新再來。」持續以「沒了傅崐萁花蓮就完了」這類論述來恐嚇選民，製造恐慌，更涉及違反選罷法「意圖使罷免案通過或否決者，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。」。

游淑貞說，賴清德用民進黨主席的身分，發公文要求民進黨公職要執行罷免工作，她請假期間的言論也希望能夠予以尊重。對於罷團指她涉嫌違反選罷法，她認為當天所述內容都是發自真實的一個感受陳述與建議，希望民進黨能夠提出真正的證據，而不是壓制人民的言論自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法