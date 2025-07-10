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    首頁　>　政治

    批藍強推普發現金 民團：用人民的錢 買不同意罷免

    經民連昨召開記者會呼籲，正處於看守國會期間的國民黨立委應停止審理「預算法修正案」與「四一○○億韌性條例」等爭議法案。（記者王藝菘攝）

    經民連昨召開記者會呼籲，正處於看守國會期間的國民黨立委應停止審理「預算法修正案」與「四一○○億韌性條例」等爭議法案。（記者王藝菘攝）

    2025/07/10 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕四一○○億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」尚在立院待審，國民黨主張提高經費並納入普發現金一萬元。經民連等民團昨召開記者會呼籲，民眾應該搞清楚，普發現金只是用你自己的錢去買你的不同意，並要求正處於看守國會期間的國民黨立委停止審理「預算法修正案」與「韌性條例」等爭議法案。

    指藍委面臨大罷免

    應待新民意再修法

    經民連智庫召集人賴中強指出，當前國家財政面臨台美貿易談判及衝擊影響未定、政府人事與退休年金財務不確定、中國對台軍事威脅與國際地緣政治變動，以及因「財政收支劃分法」修正，明年起中央減少約三七五三億元的收入財源等不確定性因素。

    他認為，行政院應先進行台美關稅衝擊影響評估並舉行公聽會，立法院也應如此，普發現金對於許多家庭確實會有短期的效益，但也希望各界討論兼顧短期與長期政策需求，將政府財政資源做最大效益的運用。

    台灣社會福利總盟秘書長孫一信指出，普發現金的出現是稅收實徵數高於預估數，但當稅收超徵、還稅於民等錯誤概念被一再宣講後，超徵被誤解為多收。他批評，國民黨團總召傅崐萁讓普發現金成大罷免攻防的議題，「民眾應該搞清楚，這只是用你自己的錢去買你的不同意」，後果是普發現金不僅師出無名，更經嚴重破壞財政紀律，削弱中央政府的執行能力。

    經民連智庫研究員涂景亮認為，有廿六位國民黨立委分別訂於七月廿六日、八月廿三日進行罷免投票，為避免新舊民意產生矛盾、民主正當性不足問題，無論民選首長或民意代表，在罷免投票結果公告日止，應處於看守狀態，靜候最新民意的投票決定，避免就重大爭議事項作出決定。

    涂景亮痛批，國民黨立委刻意選在罷免前，試圖將涉及國家重大財政支出的「預算法修正案」與「韌性條例」強渡過關，不是為了全民福祉，而是基於選舉考量的政治操作，經民連要求國民黨請停止審理上述兩案。

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