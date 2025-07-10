政院：國民黨擬再增2300億普發現金 恐舉債才能支應

民進黨團幹事長吳思瑤質疑，國民黨為救罷免而慷國家之慨，散財童子卻要全民買單，財源從何而來？是否要另外舉債？國民黨必須負責交代清楚。（資料照）

2025/07/10 05:30

〔記者鍾麗華、陳政宇／台北報導〕針對國民黨擬於四一○○億元規模的特別條例再增加二三○○億元以普發一人一萬元現金，特別預算規模將達到六四○○億元，行政院人士昨強調，恐將舉債才有辦法支應，不僅加深國家財政負擔，大量舉債更可能造成通貨膨脹的結果，呼籲立法院審慎評估。

依歲計賸餘 規劃四一○○億預算

民進黨團幹事長吳思瑤昨質疑，國民黨為救罷免慷國家之慨，散財童子卻要全民買單，國民黨必須清楚交代財源哪裡來。

請繼續往下閱讀...

對國民黨擬全面支持政院所「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，政院人士表示，目前政院所提規劃，包括強化國土安全韌性一五○○億元、強化經濟韌性九三○億元及擴大社會支持一六七○億元等面向，政院對於在野黨願意予以支持表達感謝。

不過，政院人士指出，政院所提強化安全韌性特別條例，是以中央政府累計歲計賸餘四一○○億元來規劃，立法院已刪減今年度中央政府總預算二○七六億元，新版財劃法更要求明年度中央必需釋出三七五七億元給地方政府，未來如果再加入普發現金二三○○億元支出，恐將舉債才有辦法支應。

吳思瑤：國民黨須交代財源哪裡來

吳思瑤也反問，國民黨等同加碼至六四○○億元，財源從何而來？政院所提四一○○億元是基於歲計賸餘，若是額外增加預算，則必須回歸憲法、預算法、財政紀律法等相關規定，並與行政院協商找出合宜財源，呼籲國民黨應交代清楚，「片面增加國庫支出，說的簡單，但做起來要負責」。

吳強調，財源問題仍是重中之重，方案的加碼與否應透過協商討論，絕不宜直接表決決定，民進黨團盼保留磋商空間，也會與行政院進一步評估。

傳出國民黨團不反對撥補台電一千億元，但擬提出附帶決議，主張行政院既已補助台電千億，台電三年內不得再漲電價。吳思瑤認為，電價調整應交由專業且獨立運作的電價審議委員會決定，去年電業法修法時已應在野黨要求，擴充成員多元性與代表性，若立法院又片面干預電價審查機制，恐有政治凌駕專業之虞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法