是否支持廢死 蘇素娥：會依法律、證據 本於確信判死

立法院全院委員會昨日進行「司法院大法官人事同意權案」審查。圖為司法院副院長被提名人蘇素娥。（記者王藝菘攝）

2025/07/10 05:30

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕立法院全院委員會昨進行「司法院大法官人事同意權案」審查。國民黨立委王鴻薇、翁曉玲詢問司法院副院長被提名人蘇素娥「是否支持廢死？」蘇認為，廢死不是非黑即白，它應是一個過程。她強調，「我自己擔任法官，眼中只有法律和證據，若法律和證據顯示這個案子應該判死，我就會本於確信判死」。

「我也有判過死刑案件」

王鴻薇詢問說，一一三年憲判字第八號，法院判死需要採一致決，引發社會爭議，認為是實質廢死，蘇是否認為專業法官一致決就可推翻國民法官判死？國民黨立委吳宗憲也說，蘇素娥是國民法官推手，但憲判意旨，只要一位專業法官就可以推翻六位國民法官的決定，這與當初推動國民法官的概念有所扞格。

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蘇素娥指出，憲判八聲請案件中沒有一件是施行國民法官制度，因此其判決效力射程距離並未包含國民法官案件。她說，國民法官案件評議有特別規定，一般案件量刑是二分之一同意，死刑案件是三分之二同意，大法官判決有特別提到，國民法官判決也只有職業法官三票要一致，其他維持三分之二方式進行。

翁曉玲質疑，外界普遍認為憲判八嚴重傾向被告與殺人犯，是否符合被告與訴訟人權益衡平的標準？蘇素娥說，憲判八確實對被害人較少著墨，言詞辯論時好像也沒有被害人的代表到場，將來若有機會，或許可在其他解釋做補強，保護被害人是大家共同的目標。翁曉玲對此表示贊同。

對於國民黨立委詢問是否支持廢死？蘇素娥說，廢死這件事不應該是非黑即白，只能有單一選擇，它應該是一個過程。憲判八認為死刑是合憲，「我自己擔任法官，眼中只有法律和證據，若法律和證據顯示這個案子應該判死，我就會本於確信判死。事實上，我也有判過死刑案件，就是依照當時的法律做判斷」。

王鴻薇詢問，針對「剴剴遭保母虐死案」，有十四萬民眾訴求虐童致死應判死或無期徒刑，國民黨團因此提出刑法第二八六條條文修正草案，這是否違憲？

蘇素娥說，虐童致死、殺害幼童，是否直接判殺人罪？若經立院討論認為法定刑要提升到死刑，這是立法裁量自由；但相關權責機關應比對類似刑法刑度，不要差異太大，造成罪刑不相當。

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