回應藍委質疑 蔡秋明：司法院不是司法局

立法院全院委員會昨日進行「司法院大法官人事同意權案」審查。圖為司法院院長被提名人蔡秋明。（記者王藝菘攝）

2025/07/10 05:30

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕立法院全院委員會昨審查司法院長被提名人蔡秋明的人事同意權案，國民黨立委賴士葆直指司法院淪為「總統的司法局」，封殺立院過半民意通過的法律案。蔡反駁，「司法權本來就有抗多數這樣的特性」，大法官不能有政治立場，「司法院不是總統的司法局」，雙方一度唇槍舌戰。

提增加員額三方案 解決司法過勞

賴士葆稱，近幾年來司法院被「內閣化」，默許行政體系掌控檢察權，司法院已經淪為總統府的司法局，外界認為司法權不再獨立，蔡秋明如何看待？蔡說，政治解讀的事情他不方便評論，但他的理解，「司法院不是總統的司法局」，憲法法庭還是能夠維持獨立審判，有獨立審判的空間。

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賴說，立委背後代表是人民，但大法官是總統提名，可是立委過半通過法律，行政院、賴清德不要就交給司法院封殺。蔡秋明反駁表示，司法權確實不是民選，但不民選有不民選的好處，就是沒有黨派利益，「司法權本來就有抗多數這樣的特性」。賴回說，你們不是抗多數，「是抗人民啦！」

蔡秋明反擊說，如果大法官用選的就更嚴重，好在大法官不是用選的，選的要對選民負責，就有政治立場，但大法官不能有政治立場。賴士葆說，就是要看賴清德總統提名有沒有良心，現在全面綠化，當然是一個司法局，怎麼會是司法院呢？

至於司法過勞問題，蔡秋明也在審查會提出增加員額、減少審判案量及減輕裁判書類撰寫等三點解決方案。

談及法官工作負荷，蔡秋明首先指出，法院工作負擔太重，因為現有人力不足，他會請人事單位仔細估算人力，盡一切努力增加員額；其次，若他就任，他會與法務部協調，設法將法益侵害比較輕微的不法行為除罪化、增加告訴乃論的罪名種類，鼓勵在偵查階段推廣多元的訴訟外紛爭解決機制，盼減少法院入口案件量。

蔡秋明也提到，在減輕法官裁判書類撰寫負擔方面，會在獲得社會支持的前提下，提供可行的案件處理協助系統，同時訂定專屬的AI發展指引，以確保技術應用的安全性與適法性。

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