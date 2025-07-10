4100億特別條例》朱立倫大轉彎 不擋還加碼至6400億

國民黨主席朱立倫昨日指出，既然民進黨不願意針對國防、社會再行另設特別預算，國民黨就只要求增加普發全民現金一萬元所需的二三○○億，藉此刺激經濟。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/10 05:30

放行國安、台電預算 「只要求增加普發全民現金一萬元」

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕台美關稅談判備受關注，針對立法院正在審議行政院提出因應關稅的四千一百億特別條例，國民黨主席朱立倫態度出現轉變。朱立倫昨主持中常會指出，既然民進黨不願針對國防、社會再行另設特別預算，國民黨就只要求增加普發全民現金一萬元所需的二三○○億，藉此刺激經濟。換言之，國民黨擬調整黨版，即在行政院版四一○○億元，加上二三○○億元，預算規模達到六四○○億元。條例草案最快將在週五立法院院會通過。

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增二三○○億普發現金 刺激經濟

行政院院會四月廿四日通過規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，其中支持產業九三○億元、國土安全韌性一五○○億元、照顧民生一六七○億元，其中包括撥補台電一千億元。藍白兩黨質疑納入國土韌性及補助台電項目，主張刪除並加入普發現金。

朱立倫昨指出，立法院正在審議因應經濟、社會、國安的特別條例，所謂的四一○○億特別預算其中經濟部分只佔九三○億，但民眾最關切的部分仍在經濟。

條例草案 最快明立院院會通過

朱立倫說，既然民進黨不願意針對國防、社會另外設置特別預算，國民黨就只要求普發現金一萬元，經濟部份除九三○億外，再加上全民普發現金一萬元的二三○○億，增加到三二○○百億，藉此刺激經濟。

據了解，朱立倫近期與黨團幹部討論，決定「各退一步」，雖然黨內有異議，不過朱仍決定調整，條例草案最快將在週五立法院院會通過。消息傳出後，國民黨立委群組炸鍋，不少立委對此有意見，後來又傳出國土韌性和台電補助只讓一個，說法紛紜。黨內人士表示，關稅結果還未出爐，等出爐後也不是不能再討論更改。

藍委有意見 傅崐萁稱明黨團會議定案

國民黨團總召傅崐萁昨受訪也說，還沒有拍板，要週五黨團會議討論才會定案。

黨內人士表示，國民黨從沒反對一五○○億元國土韌性計畫，只是認為不要放在特別條例處理，這是國民黨一貫的定調，也是朱立倫的態度。

至於原先藍營反對補貼台電一千億元特別預算，是否不再堅持？國民黨文傳會主委林寬裕說，尊重立院黨團意見。

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