黃建賓稱爭資源助農友 挫賓總部︰卻濫刪預算

丹娜絲颱風幸未對台東造成重大農損。（記者黃明堂攝）

2025/07/10 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕丹娜絲颱風重創台灣西部，台東未受重大農業災損，國民黨立委黃建賓臉書發文表示會持續關注農作受影響情形，爭取資源協助農友；挫賓總部質問，黃建賓跟國民黨曾經把農業部業務預算刪到只剩一元，刪除農業部預算的立委，說要幫忙討風災補助，這種話能信嗎？

黃建賓指出，縱谷地區二期稻作目前正準備整地插秧，但由於颱風造成部分土堤沖散，恐影響灌溉，他已聯繫農水署台東管理處，在安全許可下會立刻進場清除水道土石，確保供水無虞，針對流失較嚴重的區域，也將安排會勘，盡速搶修。大目釋迦進入產季，颱風帶來的大雨恐怕打亂開花時間，衝擊今年產量，他會持續關注各項農作受影響情形，爭取資源協助農友，務必減輕農友的損失。

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挫賓總部說，國民黨曾經提案把農業部業務費砍到只剩一元，當這些經費被掐住，人力和行政將會全面停擺，且無法推動政府服務，更涉及老農津貼發不了、農民補助無門、職災沒保障，還影響全民食安，這是扼殺台灣農業、讓農民活不下去。

挫賓總部說，黃建賓在粉絲專頁說爭取資源協助農友，務必減輕農友的損失，但當初刪農業部預算刪得很開心的黃建賓，在風災後又說要幫農民爭取補助，是腦袋不清楚還是雙重人格？怎麼可以既要刪預算又要討補助？投下同意票罷免黃建賓，才能守住農業生計。

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