林佳龍率企業訪巴拉圭 擴大產業合作

（取自林佳龍臉書）

2025/07/10 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨至十六日率領企業代表團前往巴拉圭訪問。外交部指出，林佳龍將視察「台巴智慧科技園區」、「電動巴士先導計畫」，研議在既有的合作基礎上導入我國科技優勢，帶動巴國科技產業發展。

外交部指出，林佳龍訪問友邦巴拉圭期間將晉見巴拉圭總統貝尼亞、會晤外交部長拉米雷斯等政要，並與拉米雷斯共同主持「慶祝台灣-巴拉圭建交六十八週年紀念酒會」，彰顯兩國邦誼敦厚篤實。

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外交部說，為實地瞭解榮邦計畫成果，林佳龍此行將視察「台巴智慧科技園區」、「台灣—巴拉圭科技大學」、「電動巴士先導計畫」及「醫療資訊管理效能提升計畫」的執行情形，並研議在既有的合作基礎上導入我國科技優勢，帶動巴國科技產業發展，將我國價值外交推升至加值外交。

外交部表示，為與巴國共同擴大產業合作，並將「台巴智慧科技園區」建設為台灣數位應用服務示範場域，林佳龍此行率領我與巴國具合作潛力的產業如半導體、資通訊、智慧運輸、智慧農牧、建築營造以及高科技機能布料等企業代表參團訪問巴拉圭，以促進我商全球產業布局，並強化我國與巴拉圭的經貿交流與供應鏈連結，深化台巴兩國在經貿領域的互利互惠夥伴關係。

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