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    業者︰軍用飛機船舶不受影響 商用有解決方案

    台船等8台廠被中國列入管制出口名單。（記者洪定宏攝）

    台船等8台廠被中國列入管制出口名單。（記者洪定宏攝）

    2025/07/10 05:30

    漢翔︰軍機零組件沒用到中國貨

    〔記者王憶紅、洪定宏／綜合報導〕中國商務部將漢翔、中科院等八家台廠列入實體列出口管制名單。八家業者多表示，軍用飛機與船舶在無紅色供應鏈下，不受影響，而商用飛機與船舶難免受影響，但須進一步了解管控品項，以及與客戶討論更換貨源等問題，將有適當解決方案。

    漢翔表示，目前軍用飛機零組件一定沒用到中國供應鏈，不會受到影響；商用民機則需盤點哪些品項會受到影響，並尋求適當解決方案。

    台船︰供應鏈主要來自歐美日韓

    台船說，潛艦、海巡署船舶的供應鏈主要是來自歐美，而民用商船供應鏈則以日韓為主，中國供應鏈占比非常小，影響有限；至於商船被管制管控的細項還要釐清，才能更明確了解影響性。

    龍德︰中國原料零件可替代性高

    龍德造船表示，軍用沒有使用中國供應鏈，不會受影響；而來自中國的民用原料零件，都是可替代性很高的項目，影響可以說是幾乎不存在。

    中信造船也說，目前以「國艦國造」的海軍及海巡艦艇為主流，本來就禁止使用中國製零組件及設備，中國措施「影響有限」。

    高雄造船界︰中國前年就已管制

    高雄造船界昨天則透露，中國早在二○二三年就已開始管制，只是沒有明講。

    據了解，台船及中信造船都是「國艦國造」的主要公司，台灣政府早已要求各式軍艦及海巡艦艇，禁止使用鋼鐵類製品等中國製零組件與設備，但民用船隻裝備部分，仍可向中國採購。二○二三年，中國相關公司私下告知台灣採購方「可能無法出口」，雖然有些產品沒有被管制，但台灣採購方已陸續轉向其他國家。

    高雄造船界指出，以中信造船為例，因國際管制漁船數量，必須「汰舊才能換新」，所以近年未接漁船新訂單，目前以海軍及海巡艦艇為主流；至於港勤公司拖船的部分裝備則已轉往其他國家採購。

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