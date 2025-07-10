中國公告制裁8台廠 國防部︰反而符合「去紅供應鏈」政策

國防部副發言人喬福駿針對中國商務部制裁台灣企業一事受訪。（記者吳哲宇攝）

2025/07/10 05:30

專家︰中方針對台灣國防國家隊 無實際效果

〔記者方瑋立、陳鈺馥／台北報導〕中國昨宣布「制裁」我國中科院、漢翔、台船等八家國防相關廠商；國防部對此表示，中科院研製各項武器系統均禁用中國製品，也正協助業者在台落地生產，達成「去紅供應鏈」、提升國防自主能量，中國公告反而符合我國政策方向。學者專家受訪也強調，中國此舉針對性的警告意味濃厚，但並無實際效果，政府應協助業者加強資安防護、控管。

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中國昨以「維護國家安全利益」等藉口，宣布「制裁」我國中科院、漢翔航空工業等八家廠商。國防部回應強調，中科院研製武器系統均禁用中國製品，另正協助國內外業者在台落地生產，達成去紅供應鏈、提升我國國防自主能量，中國公告符合我政策方向。

國防工業發展基金會列管軍品評鑑中心委員周宇平受訪說，中國將我國協助國防的「國家隊」廠商列為主要標的，針對性高但並無實效，主要目的是透過此形式警告其他台商，搗亂台灣社會。他強調，供應鏈「去紅」是國家整體的規範和政策，美國挺台灣的其中一個理由，也是因台灣符合其資安標準和要求，政府應協助強化廠商的資安防護和控管。

至於中國制裁是否會影響廠商的原料供應？周宇平強調，供應鏈「去紅」是國家整體規範，並非第一天實施，替代中國原料供應鏈已建構成形，對各廠商供貨不必擔心。

蘇紫雲︰恫嚇效果有限

國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲也指出，這些制裁是無效的，因為國防或敏感產業本來就禁用「紅色供應鏈」。政治上，中共擴大對台獨的片面解釋，試圖讓公司經理人或從業人員心生畏懼，但台灣是成熟的民主社會，中共恫嚇效果非常有限。

蘇紫雲說，在商務或市場上，中國制裁更是無效，這幾家企業並未出口產品到中國，也不會用到中國零組件，主要是在政治上產生寒蟬效應。

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