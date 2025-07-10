2.2萬後備軍人 驗證城鎮防衛

國防部長顧立雄昨赴桃園視導陸軍206旅。（國防部提供）

2025/07/10 05:30

顧立雄視導砲兵五大專長訓練

〔記者方瑋立、鄭淑婷、蔡政珉、江志雄／綜合報導〕為期十天、史上最長的「漢光四十一號」實兵演習昨天展開，三軍各部隊投入「實時、實地、實裝」無劇本演訓，除各軍港海軍艦艇陸續出海疏泊外，首日全旅「擴編動員」的陸軍二○六旅、三○二旅實施「臨戰訓練」也倍受關注，國防部長顧立雄昨親赴桃園，視導二○六旅召員實施砲兵五大專長訓練，顯見對後備動員的重視。

全旅擴編動員 陸軍206旅、302旅臨戰訓練

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據軍方想定，昨起至十一日止合計三天，國軍將模擬我國承受中、高強度灰色地帶襲擾，陸續做好作戰整備，海軍各基地船艦及灘岸防衛部隊出動部署。十二日起則以敵軍實施針對性軍演並「由演轉戰」，對台施以聯合火力打擊與登陸作戰，十四日起敵軍侵略擴至台灣本島，國軍並將在十五日結合各縣市城鎮韌性（防空）演習，訓練包含城鎮戰在內的縱深防禦暨持久作戰。

與漢光配合進行的「同心卅五號演習」合計動員二萬二千明後備軍人，已完成全旅「擴編動員」的陸軍二○六旅、三○二旅，昨也分別於桃園、苗栗公開場域實施「臨戰訓練」及各項作戰專長訓練，擔起驗證城鎮防衛的重大任務。

顧立雄昨親赴桃園，視導二○六旅砲兵營在戰術位置實施「射指、測量、觀測、通信、砲操」等五大砲兵專長訓練。課程另包括地圖要圖繪製訓練、限制空間作戰訓練、迫砲射擊預習等。

位於苗栗的三○二旅則由教官帶領教召兵分別操作65K2步槍、M249班用機槍及T74排用機槍等武器，讓教召兵員重新熟悉槍械操作。

四艘濟陽級艦 開到蘇澳外海

蘇澳海軍一六八艦隊昨也配合操演，港區四艘主力的濟陽級艦，開到蘇澳外海作戰力保存，偕同快奇攻擊無人艇接續出海，為操演行動拉開序幕。

為考驗官兵臨戰應變能力，今年漢光實兵演習延續去年採取「有想定、不劇透」的實戰化訓練原則，十五日起各地縣市政府將舉行的二○二五城鎮韌性（防空）演習，驗證軍民整合效率及全社會防衛韌性。

參與總統府全社會防衛韌性委員會的連鎖超市「全聯福利中心」，提早於今天上午十時在北、中、南擇定三個門市，實施全店擬真防空疏散避難演習，演練民眾在戰爭爆發時如何躲避空襲、保障自身安全。

漢光軍演首日，陸軍302旅在苗栗進行「臨戰訓練」，讓教召兵員重新熟悉槍械操作。（記者蔡政珉攝）

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