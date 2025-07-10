客雅污水二期擴建延宕 綠批竹市府怠惰

新竹市客雅水資源中心擴建工程嚴重落後，市議會民進黨團批高虹安市府行政怠惰，讓市民受苦。（記者洪美秀攝）

2025/07/10 05:30

市府︰工程需3到4年 未納管污水將排放側溝 議員轟越來越臭

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天在市議會臨時會進行竹市污水處理專案報告，民進黨團批客雅水資源中心一期每日處理三萬噸生活污水，目前的處理量已達一一○％，但目前二期擴建工程進度嚴重落後，批是因高虹安涉貪停職，加上市政團隊行政怠惰造成的後果，籲市民罷掉這樣的市長，讓市政重新步入正軌。

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目前處理量超載已達110％

市府回應，會持續配合中央政策進行客雅污水二期擴建及一期功能提升計畫，預計二期擴建工程需三到四年完成。另有關用戶接管標案公道五之二及公道五之三預計接管戶數一萬一千戶，如二期擴建未完成造成水資中心滿載，將檢討降載客雅溪沿線截流站，優先作為後續用戶接管工程完成後使用，未納管住戶的污水，將以排放到側溝為主。

議員怒批高虹安荒廢市政

市議員曾資程表示，高虹安市政邁入第三年，擴建工程原地踏步，最廉價的操作就是推給中央，除行政怠惰，未能有效掌握工程時程，導致竹市污水處理系統全面超載，更衝擊民眾生活與環境衛生。目前客雅中心每日處理污水已達三萬噸，但第二期擴建工程需三至四年才完工，市府已完成關東次幹管與公道五路幹管等前端工程，卻未同步推動處理設施擴建，顯示規劃失當與調度不力。

市議員楊玲宜表示，早在二○一九年前市府就進行二期擴建討論與規劃，且向內政部爭取中央補助，並於二○二一年完成基本報告。無奈在高虹安上任後進度空轉兩年多，高虹安荒廢市政的代價就是廢水將會無處可去。更離譜的是，市府回應竟是檢討降載截流水量及將未納管的污水處理後排入側溝，未來不只竹市的草會越長越高，排水溝也會越來越臭。

市議員劉崇顯表示，高虹安吹噓污水接管率，然任內污水處理廠擴建嚴重延宕，延宕主因更因新竹縣府退出計畫擺爛，顯示高虹安與楊文科簽訂的縣市合作MOU是一場騙局，凸顯高虹安對市政沒有長遠規劃，籲市民廿六日投下同意罷免票，讓市政重回正軌。

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