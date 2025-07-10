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    司法院長被提名人 立院審查 蔡秋明：不支持廢死

    大法官並為司法院長被提名人蔡秋明昨在立法院表示，他不支持廢除死刑，並認為現在判死相當困難。（記者王藝菘攝）

    大法官並為司法院長被提名人蔡秋明昨在立法院表示，他不支持廢除死刑，並認為現在判死相當困難。（記者王藝菘攝）

    2025/07/10 05:30

    〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕憲法法庭去年九月做出死刑有條件合憲的判決，大法官並為司法院長被提名人蔡秋明昨在立法院表示，他不支持廢除死刑，並認為現在判死相當困難；不過，他也說，此案已經判決，除非符合憲法訴訟法要件，人民、政府機關可重新聲請解釋。

    死刑制度不違憲 判死相當困難

    立法院全院委員會昨審查大法官並為司法院長被提名人蔡秋明。國民黨立委許宇甄詢問蔡，回覆國民黨團的問卷表明「不支持廢除死刑」是否屬實，以及對一一三年度憲判字第八號判決看法。蔡秋明答說「是」，憲判字第八號判決認為現在死刑制度不違憲，這一點他支持。

    許再問，但依憲判字八號等同實質廢死，蔡則說，「相當困難，這點我也有一點意見」。

    許宇甄追問，蔡秋明擔任檢察官近卅年，依據憲判，三審合議庭法官要一致決才能判死，實務經驗是否有無相關案例。蔡說，以他的經驗，判死刑基本上都是一致決，並非憲法法庭判決才這樣，但他沒有相關統計數據。

    許說，很高興聽到蔡表態不支持廢死，但對於實質廢死狀況，未來若擔任司法院長該如何解決。蔡秋明回應，這案子已經判決，憲判對人民與機關都有拘束力，除非有憲法訴訟法第四十條要件，人民、政府機關可重新聲請解釋。

    國民黨立委賴士葆詢也問及，憲法法庭要求死刑需一致決等於廢死，全台灣有八十五％反廢死，老百姓反彈很大。蔡秋明說，憲判字第八號肯定死刑存在，沒有否定死刑。

    賴追問，但大法官釋憲後等於台灣現在沒有死刑了。蔡回應，不能這樣推論，這跟廢除死刑是不一樣的。

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