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    首頁　>　政治

    「護國罷馬」 埔里、草屯冒雨車掃

    2025/07/09 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕全台大罷免「護國大遶境」遊行，原訂八日在南投登場，但因丹娜絲颱風而取消，不過罷免馬文君的罷團，昨仍分別在埔里、草屯自辦「護國罷馬」車掃，即便颱風甫過天氣不佳，志工們仍無懼風雨集結上街，盼號召更多民眾，在八月廿三日投票同意罷免，下架違憲立委。

    號召823投票 同意罷免馬文君

    馬文君團隊回應，立法院目前仍在會期，馬文君持續國會問政，地方則會安排反罷宣講，盼催出民眾投下不同意罷免。

    「All罷馬」罷團表示，昨上午埔里車隊出發就遇上天氣不佳，但志工熱情未被風雨打斷，不僅剛出發就有民眾加油打氣，來到市區也有許多民眾頻頻比讚，或走出店家向志工揮手致意。

    另在埔里轉運站附近，還有民眾自發冒雨聲援，高舉「同意罷免」標語，車掃途中也有民眾主動加入遊行，最後還有八十歲的阿公在車掃結束後捨不得解散，直說「我還可以再繞耶」，罷團志工說這證明許多南投人願意為公義挺身而出。

    民眾比讚 8旬阿公加入遊行

    「草屯罷馬志工團」昨也在草屯自辦「護國罷馬」車隊遊行，許多志工不畏風雨，穿上雨衣，並在機車插上旗幟就加入車掃，眾人繞行草屯市區最熱鬧的路段，沿街向居民表達罷免不適任立委的訴求，希望透過由下而上的公民覺醒，一起在八月廿三日的罷免投票翻轉南投。

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