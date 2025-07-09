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    醉男叫囂扯布條 基隆絕沛︰不會輕易和解

    推動罷免基隆國民黨立委林沛祥的罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，對於暴力行徑不會輕易和解。（記者俞肇福攝）

    推動罷免基隆國民黨立委林沛祥的罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，對於暴力行徑不會輕易和解。（記者俞肇福攝）

    2025/07/09 05:30

    〔記者林嘉東、俞肇福／基隆報導〕罷免國民黨基隆立委林沛祥的「基隆絕沛」胖卡宣傳車，五月間開抵基隆廟口爭取連署，遭酒醉林姓男子攔下，林男不僅朝「基隆絕沛」領銜人陳青逸等人叫囂，還扯壞宣傳車上布條。基隆地檢署昨天首度開庭，傳喚林、陳到庭，釐清事發經過；陳青逸在開庭前受訪表示，對於暴力行徑不會輕易和解，會讓案件繼續偵辦下去。

    「基隆絕沛」爭取市民連署罷免林沛祥期間，胖卡宣傳車五月六日晚上八時許行經基隆廟口等夜市人潮聚集的路段時，遇到四十五歲林姓男子站在車前叫囂，林男不僅不讓胖卡車駛離，還扯下車上宣傳布條，甚至對車上志工叫囂，讓陳青逸與志工們心生畏懼；陳當晚就近向基隆市警一分局忠二路派出所報案，提告渾身酒味的林男涉毀損、恐嚇與違反選舉罷免法等罪嫌，警方將全案移送基隆地檢署偵辦。

    檢察官昨下午首度開庭，傳喚滋事的林男說明事發經過，與為何半路攔下罷免車隊；據指出，林並未到庭，陳青逸向檢察官說明當晚經過後，庭訊不到一小時即離去。

    陳青逸在開庭前，記者詢問林男若有誠意要和解或道歉，是否會選擇原諒？陳青逸表示，對於罷免期間相關違法及暴力行徑，他不會輕易和解，會讓案件繼續偵辦下去。

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