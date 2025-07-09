黃國昌選台北市長？ 蔣萬安冷回謝謝

2025/07/09 05:30

〔記者甘孟霖、孫唯容／台北報導〕大罷免熱戰，民眾黨主席黃國昌多次為國民黨站台，上週末於台北市政府前大造勢力挺北市五藍委；而今又傳出黃思索投入二○二六台北市長選舉。台北市長蔣萬安對此僅以「謝謝」冷回應。國民黨議員鍾小平直言，黃執意要選等同藍白翻臉，奉勸黃想清楚別反反覆覆。民進黨議員簡舒培直言，黃可能是虛晃一招，意在透過市長大位換取增加民眾黨議員提名空間。

國民黨議員李明賢說，目前藍白保住被罷立委是共同目標，沒想那麼遠；民眾黨議員陳宥丞說，罷免時刻此消息是刻意分化，目前只想著如何反罷。

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蔣萬安昨對於黃國昌可能參選台北市長，僅回應「謝謝、謝謝」，媒體再追問認為黃會是可敬的對手嗎？蔣並未回覆。

鍾小平︰等同藍白翻臉

鍾小平表示，前幾天立法院長韓國瑜才說黃國昌是「馬中赤兔、人中呂布」，現在又傳要選台北市長，讓他丈二金剛，究竟黃國昌現在想什麼、姓什麼都摸不清楚。這樣藍白怎麼合？黃要走哪條路要講清楚，否則反反覆覆，讓國民黨無所適從，覺得很痛苦。如黃執意要選台北市長，真的就是藍白翻臉，議員提名也沒得談、不讓了，這是最壞的結果，希望各退一步。

陳宥丞認為，民眾黨全黨此時都很清楚是要怎麼樣營救前主席柯文哲，還有如何反惡罷，這個時候不在意二○二六、二○二八布局，先將這一仗打完再說。

簡舒培︰換取談判籌碼

簡舒培表示，黃國昌真的出來選的機率其實不高，此次放出消息根本是在「划芭樂拳」，想透過這樣虛晃一招，讓自己增加與國民黨談判的籌碼，在議員選舉上能獲得一些空間，因為蔣萬安是國民黨的少主，不容挑戰。

簡舒培也分析，現在對國民黨來說有空間的地方也不多，加上藍營自家又有新人要出線，是否跟民眾黨交易要打上問號，但國民黨如今真的病得很重，明知被民眾黨吃豆腐，還是不得不合作。

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