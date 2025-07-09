濫訴、檢舉看板 「山除薇害」控王鴻薇系統性施壓

罷團「山除薇害」召開記者會，指控立委王鴻薇透過多種手法打壓罷團。（記者甘孟霖攝）

2025/07/09 05:30

罷團看板火速成案 北市建管處︰依法行政 王︰應該是綠營打壓

〔記者甘孟霖、劉宛琳／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，台北市罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」昨召開記者會，指控王鴻薇透過多種手法打壓罷團，包含檢舉看板、司法濫訴罷免志工，甚至施壓公車廣告相關公司等，族繁不及備載。對此，王鴻薇昨回應：「我想系統性的施壓，或者系統性的打壓，應該是民進黨吧。」

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建管處︰對違規看板不分色彩

「山除薇害」昨召開「大罷免，大打壓。王鴻薇系統性施壓山除薇害全紀錄」記者會，指出團隊向台北市建築管理工程處檢舉王鴻薇看板，遲遲未收到公文，反觀王檢舉罷團看板，隔天就成案發函。建管處強調，處理時限為六個工作日，始終依法行政，對於違規看板不分色彩。

挨告志工︰王用公權力對付異己

此外，「山除薇害」志工Maple先前於社群平台貼文，指有民眾在市場不跟王鴻薇握手而被王罵「無恥」，結果被王提告；Maple說，現在只因為意見不同，王就利用公權力對付異己，這不是民主社會該有的樣子。大罷免是要維護台灣得來不易的民主，他是二寶爸，不希望未來孩子突然「被腦死」變成國有器官，不希望有跟政府不同調就被終身監禁的狀況。

「山除薇害」陸戰隊長卡羅說，之前中配亞亞說要武統台灣，王鴻薇說是言論自由，但面對志工的貼文就不覺得是自由而提告，這樣的雙標令人不能接受。

反共律師團召集人黃思維表示，國民黨亂告的起源就是王鴻薇，把司法當作武器進行報復性誹謗訴訟，地檢署對於這種反公眾參與的濫訴，應快速不起訴，以免司法淪為恐嚇工具。

團隊更細數王鴻薇打壓罷團事件，除了看板被檢舉外，公車廣告也被檢舉妨害善良風俗、醜化王鴻薇，不僅客運公司，連廣告公司也受到相關壓力；中山區中央里里民活動中心也被掛反罷免布條，有違反行政中立之虞；另外，有支持罷免民眾掛出旗子，結果放了好幾年的花盆就被張貼公文，被指違反廢棄物清理法應清除。

資深國民黨員致歉︰選出這些人

記者會上也連線力挺罷免的資深國民黨員黃燈煌，他說正藍軍在大罷免站出來，就是為了國內和諧，也要展示國民黨是一個會反省的黨，反共的正藍軍要將紅色滲透內應拉下來，「小孩子（藍委）不懂事，我們找回來自己管教，我們害羞、我們向全國國民道歉，對不起我們國民黨員選了這些人毀憲亂政、傷害國家」。

此外，「山除薇害」也推出「狙擊扇」，發言人阿美說，王鴻薇稱被總統賴清德點名狙擊，但她才是罷免王鴻薇的發起人，她跟賴清德一點關係都沒有，要狙擊王鴻薇的，是所有對王不滿意的中山、北松山民眾。

立委王鴻薇位於長春路5號反罷免看板，被罷團檢舉違規。（「山除薇害」提供）

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