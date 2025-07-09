桃園罷團志工 用清掃機寫下同意罷免

「桃園罷牛，桃汰牛氓」罷團志工們用清洗機寫下「7月26日，同意罷免」。 （「桃汰牛氓」罷團提供）

2025/07/09 05:30

〔記者周敏鴻、李容萍／桃園報導〕桃園市罷免第一選區國民黨立法委員牛煦庭的公民團體「桃園罷牛，桃汰牛氓」志工們，於丹娜絲颱風襲台後，發揮創意帶著清洗機走上蘆竹區南崁地區街道，在地面上寫下「七月廿六日，同意罷免」，盼提醒民眾支持「大罷免，大成功」。

「桃汰牛氓」罷團表示，志工們寫下「同意罷免」並搭配投票印章圖案，是為了提醒路過的民眾，記得出門投同意罷免票，這一票不只對牛否定，更是對台灣未來的承諾，民眾若齊心站出來，「這段歷史將不再沉默，而是由我們親手寫下的一頁光榮篇章」。

請繼續往下閱讀...

牛煦庭昨出席國民黨桃園市黨部在蘆竹區舉辦的幹部座談會議，他強調，蘆竹民眾重感情，且直率、善良，這個城市不該被謠言欺騙、不該被仇恨所籠罩，他相信把事情說清楚、講明白，蘆竹民眾會做出最有智慧的判斷。

另，民進黨前桃園市第一選區立法委員鄭運鵬在接任台灣世曦工程顧問公司董事長後，眾多網友湧入鄭臉書「恭喜」，也有網友發問「不再補選立委了嗎」？地方人士說，鄭競選第十一屆桃一立委，以一萬三千餘票敗給牛煦庭，牛如今卻面臨大罷免，網友的提問，凸顯了格外有意思的兩樣情。

拿透卡套魯明哲廣告 變同意罷免

而桃園市第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免立委魯明哲團隊，推出時下最流行的透卡，廿五日前在中壢區廣安街「愛麵子」據點發送，支持者說，舉起透卡拍一張，魯明哲的廣告看板會變身「同意罷免」打卡牆，實在有趣。

舉起透卡拍一張，魯明哲的公車看板立刻變「同意罷免」。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法