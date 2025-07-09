政大發布政黨偏好民調》民進黨31.6％ 藍白合不到3成

政治大學選舉研究中心近日發布「台灣民眾政黨偏好趨勢」最新調查。（圖取自政大選研中心）

2025/07/09 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免席捲朝野之際，政治大學選舉研究中心發布「台灣民眾政黨偏好趨勢」最新調查，民進黨以三十一．六％的支持度，連續七年居冠；其次為國民黨十八．九％、民眾黨十．六％，「藍白合」加總不僅未達三成，更是近三年來首度低於民進黨。

藍白合近三年首度低於民進黨

政大選研中心近日更新「重要政治態度分佈趨勢圖」（一九九二年至二○二五年六月），包含台灣民眾政黨偏好趨勢分佈。調查結果顯示，民進黨以三十一．六％拔頭籌，但較去年微幅下滑〇．七個百分點；國民黨以十八．九％居次，下滑一．六個百分點；民眾黨則以十．六％排名第三，下滑一．二個百分點；「中立無反應」的民眾高達三十八．二％，增長三．七個百分點。

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觀察歷年數據，國民黨於一九九二年的支持度為三十四．四％，與當時僅有三．三％的民進黨相差懸殊。二○○○年由陳水扁當選總統，民進黨的支持度一舉站上廿六％，也是第一次翻轉「藍大於綠」的政治版圖；國民黨則一度在二○○一年被親民黨超越，以十四．八％創最低紀錄、首次落居第三。

馬英九於二○一二年大選順利連任總統，國民黨同時以三十九．五％支持度創歷史高峰，此後連年下挫。二〇一四年適逢太陽花學運，民進黨再度與國民黨「黃金交叉」，並於二〇二〇年蔡英文擊敗國民黨候選人韓國瑜、贏得總統連任，以三十四％支持度攀上最高點。

二○一九成立的民眾黨，在二○二〇年首次調查中獲得四．九％的支持度，於二○二三年達到其歷史最高點十四．三％，此後連續兩年走跌。

進一步分析，民進黨的支持度近年保持在三十％左右水準，除二○一八年一度被國民黨超越，近十二年來幾乎穩居榜首；國民黨這六年則在十五％至廿％之間擺盪。至於「藍白合」支持度，僅二○二三年加總曾超車民進黨，隨後連兩年下滑、難敵綠營。

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