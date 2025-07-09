吳思瑤批民眾黨干預司法 法治國家不容

「迷因台式民主」版主戴瑞甯等二人日前因恐嚇檢察官被羈押禁見。（資料照）

2025/07/09 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯與女子林惠珠涉嫌合成偵辦京華城弊案的檢察官照片，除潑灑血跡，並加註「命債，命還」恐嚇文字，法院已裁定二人羈押禁見；立法院民眾黨團昨卻開記者會質疑，「做哏圖觸怒掌權者就要被羈押」，揚言提出羈押制度相關修法。民進黨團幹事長吳思瑤批評，民眾黨永遠在用政治力干預司法，這真的是法治國家所不容。

民眾黨團昨舉辦「濫權羈押、迫害人權，修法刻不容緩」記者會，黨團總召黃國昌痛批，只要觸怒掌權者，做個哏圖，馬上就被逮捕、羈押禁見，民眾黨團將提出羈押制度的相關修法。此舉被質疑是聲援被羈押禁見的戴瑞甯、林惠珠。

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對此，吳思瑤受訪指出，民眾黨永遠在用政治力干預司法，用政治力對個案做出很多不應當有的作為，一而再、再而三地把司法案件做為政治鬥爭，或是博取社會聲量的方式。這一年來，民眾黨領導人帶領民眾去衝台北地檢署、衝台北地方法院，或是用任何形式聲援犯罪嫌疑人，這真的是法治國家所不容。

吳思瑤批評，民眾黨一再變本加厲、食髓知味，將司法辦案人員隱私列為公共獵巫，且涉及對生命的威脅，誰能夠容忍？

吳思瑤強調，台灣是一個暴力零容忍的國家、台灣是一個法治國家，民眾黨繼續對抗司法、操弄司法，用政治力干預司法，恐怕只會讓民眾黨的社會信任度越來越蒙塵，越來越雪上加霜，「請黃國昌總召再多思考吧！」

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