「做哏圖就被押」黃國昌要推羈押制度修法

民眾黨立委黃國昌8日舉辦「濫權羈押 迫害人權 修法刻不容緩」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/07/09 05:30

〔記者林哲遠、王定傳／台北報導〕臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯與女子林惠珠涉嫌合成偵辦京華城弊案的檢察官照片，除潑灑血跡，並加註「命債，命還」恐嚇文字，法院裁定二人羈押禁見。民眾黨團總召黃國昌昨偕法律學者開記者會痛批，只要觸怒掌權者，做個哏圖，馬上就被逮捕、羈押禁見，民眾黨團將提出有關羈押制度的相關修法。

法務部︰檢方基於客觀性義務

對此，法務部表示，檢察官基於客觀性義務，於刑事審判程序中監督法院裁判，本即刑事訴訟架構制度設計所應然；惟是否修法，尊重法案主管機關司法院意見及立法院職權行使。

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黃國昌指出，當檢察官濫權羈押、法官無法做好法官時，對人權會造成哪些傷害？特別是在許多重要個案中，若被告與民進黨關係密切，即使曾有棄保潛逃的前科、涉及重大犯罪，如連一鮑魚前老闆鍾文智、三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東等人，最後都順利跑光光。

吳景欽︰已到濫用羈押程度

黃國昌認為，若有人觸怒掌權者，即使是犯罪構成要件都有問題的情況，更遑論是否符合羈押條件，仍可能僅因製作一張哏圖就被逮捕、羈押禁見。他舉例，特別是台北地方法院針對民眾黨前主席柯文哲做的最後一次延押裁定，法官可以用例稿複製貼上，沒有具體的事實、證據，簡直先射箭再畫靶。

真理大學法律系主任吳景欽也質疑，加上「血債血還」就一定是恐嚇罪？一一三年憲判字第五號說明，如果動輒利用侮辱公務員罪追訴被告，是侵害人民的言論自由；憲判字特別強調，縱使人民用語再如何刻薄粗俗或純屬發洩，都應該是憲法保障的言論自由範圍，司法人員照片何時變成個人隱私？這已到了「濫用羈押」的程度。

針對吳景欽提議「不應放任檢方在起訴後還能無限抗告」，以及中華人權協會理事李宜光律師認為，羈押要件上證據方法有法定限制，否則很容易演變成檢察官聲押，法官就單純蓋章等主張，黃國昌說，民眾黨團深表贊成，且已提出修法草案，會全力爭取各黨各派委員認同，一起支持修法。

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