民團號召青鳥明回防立院 籲藍白停審爭議法案

藍白去年5月強行推動國會擴權法案，上萬青鳥集結立院。（資料照）

2025/07/09 05:30

〔記者李文馨、林欣漢／台北報導〕大罷免三階決戰倒數，至今共有廿六位國民黨立委面臨罷免。台灣公民陣線、台灣經濟民主連合主張，自罷免案宣告成立起至投票結果公告止，國會處於看守狀態，應避免就重大爭議事項作出決定，並靜候最新民意的投票結果，因此號召「青鳥」十日晚間回防立院，呼籲藍白停審爭議法案。

經民連智庫召集人賴中強昨受訪表示，面臨被罷免的民選公職人員，從罷免公告成立後到罷免投票結果公告前，國會應處於看守狀態，重大爭議法案應該停審，否則這段時間通過的法案，如何追究政治責任，定義會變得模糊不清。

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賴中強指出，涉及國家重大財政支出要普發現金的預算法修正、四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，以及攸關不在籍投票的公職人員選舉罷免法，都可能在未來幾天的立法院通過，因此他們將號召支持者明天晚上參加立院外集會，呼籲藍白停審爭議法案，靜候罷免投票決定。

公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，藍白自認立院多數，但實際上票數最多是投給總統，真正毀憲亂政、癱瘓國家憲政體制的是藍白，藍白稱民進黨選輸不甘願是不對的。他呼籲民眾看清是誰造成憲政僵局，是誰真正在癱瘓憲政體制。

民進黨團幹事長吳思瑤也說，民團立論有其基礎，呼籲被罷立委應節制行使職權，不應在此時通過不利國家發展、短期難以回復傷害，甚至與涉己事務相關、進行政策買票的法案。

民進黨立委黃捷批評，藍白立委本應自我約束，但「傅黃體制」卻有如末日狂奔，打算在投票前通過爭議法案，這是對選民的公然挑釁，更顯示他們急著完成毀滅民主的任務。民進黨立委吳沛憶則說，藍白還有幫中國洗產地開大門的「離島建設條例」修法、中配入籍「六改四」等法案躺在立院，呼籲藍白不應貿然推動爭議法案。

對此，國民黨團首席副書記長羅智強表示，尊重罷免權，但不同意罷免。國民黨立委葛如鈞則說，普發現金、不在籍投票等法案，都是過去民進黨全部支持的，尊重公民的看法，但是希望大家學會使用Google找尋資料、查證事實，不要人云亦云。

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