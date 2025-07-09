控鄭正鈐收中資競選 罷團補提證據

新竹罷團指控，大批印有立委鄭正鈐競選文宣溼紙巾被棄置北市垃圾場，懷疑是銷毀證物，昨赴北檢提交證物。（記者陳逸寬攝）

2025/07/09 05:30

〔記者劉詠韻、劉宛琳／台北報導〕罷免國民黨立委鄭正鈐團隊「新竹雙罷」指控鄭收受中國製競選物資，赴香港籌款存資金，罷團昨再赴台北地檢署補提新證據。團隊揭露，近期有民眾檢舉鄭的大批溼紙競選小物，遭棄置於台北市松山區垃圾場，包裝上全為簡體字，製造地為中國浙江，且未具我國衛生檢驗，疑為中資介選，並認為鄭因擔憂事跡曝光，而急於滅證。

競選溼巾 棄置北市垃圾場 包裝為簡體字 未經我檢驗

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鄭正鈐回應，「中國製造」即等於「中資介選？」此種荒謬邏輯，令人啼笑皆非。若依此邏輯，前總統蔡英文於二○一六年競選期間所推出之「小英搖頭公仔」，其產地標示為「CHINA」，是否也構成中資介選，應移送檢調查辦？

鄭：中製等於中資？ 荒謬

罷團發言人林志潔表示，六月十八日已經正式告發鄭正鈐涉嫌違反國家安全法、貪污治罪條例、政治獻金法等罪；六月廿六日即有民眾在台北市松山區福成里的社區垃圾場，發現大量鄭正鈐在二○二三年競選時的溼紙巾被棄置，紙巾上印有簡體字，製造地為中國浙江，保存期限至二○二六年底，顯來自中國且未經我國品質檢測。

林志潔指出，因同一時間，團隊告發鄭正鈐收受中國物資、疑有中資介選，值此敏感時刻，懷疑物資遭丟棄是為了規避調查或毀滅證據，團隊已請民眾將撿拾的物品寄交保存，並作為本次補充告發證物。

罷團領銜人戴振博則喊話，鄭正鈐應公開向大眾解釋，競選小物為何會在非選區的地方大量出現，並請鄭拿出購買單據及申報紀錄，同時說明為何會有未經我國衛生檢驗，直接由中國輸入的競選小物？

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