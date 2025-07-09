花蓮檳榔業登廣告 批傅打壓

花蓮縣檳榔產銷聯誼會昨登廣告，批評國民黨立委傅崐萁過去為了打擊特定政敵而連帶打壓檳榔農、排除異己。（記者王錦義攝）

2025/07/09 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣檳榔產銷聯誼會昨在地方報刊登半版聲明廣告，痛批國民黨立委傅崐萁過去為了打擊特定政敵，連帶打壓檳榔農，眼見罷免聲浪高漲，最近才辦座談會作秀；縣議會議長張峻說，傅為了擊垮他，即使牽連善良百姓也在所不惜，為達目的不擇手段，這種殘暴且毫無人性的政客，令人膽戰心寒。

張峻稱傅為擊垮他 牽連百姓

檳榔農刊登廣告指出，傅崐萁經常高喊為農民謀福利，聲嘶力竭好像在為花蓮發聲，但「說得很華麗、轉身就忘記」，農民的苦難，只是他的政治宣傳，只是一場為了自救的政治秀，花蓮人已經看清傅的真面目。

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張峻在臉書表示，二○一七年前議長賴進坤有意角逐縣長，公開宣布參加黨內初選而得罪傅崐萁，傅要他串聯議員罷免賴議長被拒，從此便視他為政敵。

張峻說，祖父留給父親四兄弟共同管理的檳榔園，因父執輩年事已高，因此他把檳榔園承包下來管理，豈料自己因與傅崐萁理念不合，即遭受傅一路追殺打壓。傅為了斬斷其經濟來源，號令縣府的公權力，鋪天蓋地欲置他於死地，如今祖父傳下來的檳榔園被迫砍除，更讓其他檳榔農慘遭池魚之殃，斷了生計。

藍：傅才是為農民發聲

國民黨花蓮縣議會黨團則回批，張峻涉及長年侵占國有地經營檳榔園並收租，傅崐萁才是真正為農民發聲，在今年五月十四日邀集農業部、衛福部等中央部會官員南下花蓮，主持「檳榔業者生存轉型與輔導座談會」，討論「檳榔健康危害防制法」對基層影響，並要求中央暫緩施行、強化配套，傅會持續捍衛農民權益，反對任何草率推動、不顧基層民生的法案。

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